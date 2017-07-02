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02 Temmuz 2017 Pazar 09:12

Matbaa Mürekkebi üreten fabrikada yangın

Çerkezköy'de kurulu Türkiye'nin sayılı matbaa mürekkebi üreten fabrikalarından birinde çıkan yangın sürüyor. Sık sık patlamaların yaşandığı yangına 100'e yakın itfaiye müdahale ediyor.

Matbaa Mürekkebi üreten fabrikada yangın
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Matbaa Mürekkebi üreten fabrikada yangın


Türkiye'nin en büyük matbaa mürekkebi üreten fabrikalarından biri, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Sık sık patlamaların meydana geldiği yangını söndürmek için 100'e yakın itfaiye aracı mücadele ediyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kurulu bulunan Organize Sanayi Bölgesindeki bir boya kimya fabrikasında sabahın erken saatlerinde çıkan yangın büyüyerek devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy ilçesi Atatürk Caddesinde matbaa mürekkepleri üretimi yapan bir fabrikada, sabah saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek fabrikayı saran yangına, Çerkezköy ve çevre ilçeler ile Organize Sanayi Bölgelerinden gelen 100’e yakın itfaiye araçları müdahale etti.

Söndürme çalışmaları için büyük çaba sar eden itfaiye ekipleri, yangının çevresindeki diğer fabrikalara sıçramaması için geniş güvenlik önlemleri alındı. Fabrika içindeki kimyasal maddelerden dolayı ara ara büyük patlamalar meydana geldiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
(UA-MK-Y)
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