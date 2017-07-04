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04 Temmuz 2017 Salı 12:59

Memduh Boydak için şok iddia; Bylock kullanıcısı çıktı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturmada, ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen çeşitli meslek gruplarına mensup 104 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bylock kullanıcıları arasında işadamı Memduh Boydak'ın da adı geçiyor.

Memduh Boydak için şok iddia; Bylock kullanıcısı çıktı
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Memduh Boydak için şok iddia; Bylock kullanıcısı çıktı

Kayseri'deki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, yargılaması süren eski Boydak Holding yöneticisi Memduh Boydak'ın ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.


Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen çeşitli meslek gruplarına mensup 104 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Zanlılardan 67'si gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Operasyon kapsamında, Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 6 Mart 2016'da "terörizme finansman sağlamak, örgüte üye olmak" suçlarından tutuklanan eski Boydak Holding yöneticisi Memduh Boydak'ın da ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.
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