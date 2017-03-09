Meraklı gaspçı gazetecilere 'Haberin Başlığı'nı sordu

SORUSUYLA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

polisi tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan 82 kişi arasında bulunan gasp suçundan zanlı İsmail Söyler, adliye çıkışında fotoğrafını çekenlere tepki gösterdi. 10 yıl hapis cezası alan Söyler "" diyerek sorması duyanları hayrete düşürdü.Konya'da çeşitli suçlardan tutuksuz yargılanan ve haklarındaki hapis cezaları Yargıtay tarafından onanan 82 kişi polis tarafından yakalandı. Adliyede işlemlerin ardından yeniden cezaevine gönderilen bu kişilerden gasp suçundan 10 yıla hükümlü İsmail Söyler, basın mensuplarına, ''Haberin başlığı ne olacak?'' diye sordu.Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği, çeşitli suçlardan tutuksuz yargılanan ve haklarındaki hapis cezası Yargıtay tarafından onananların, yakalanması için operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonda 2'si kadın 82 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilden bu kişilerden gasp suçundan 10 yıl hapis cezası alan İsmail Söyler'in, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, ''Haberin başlığı ne olacak?'' diye sorması dikkat çekti. 82 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından haklarındaki tutuklama ve hapis cezası yüzlerine okunduktan sonra cezaevine kondu.