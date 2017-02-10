Merkez Bankası’na FETÖ operasyonu

Ankara'da, Merkez Bankası ve KİK personeline yönelik operasyon düzenlendi. Ankara Mali Suç ve Suç Gelirleriyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ByLock kullandıkları tespit edilen 46 personel gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden 36'sının Merkez Bankası, 10'unun ise KİK personeli olduğu öğrenildi.TCMB tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan incelemelerde, haber konusu soruşturmanın görevden uzaklaştırılmış veya Bankamız ile ilişiği kesilmiş kişilerle ilgili olduğu anlaşılmıştır" denildi.TCMB tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan incelemelerde, haber konusu soruşturmanın görevden uzaklaştırılmış veya Bankamız ile ilişiği kesilmiş kişilerle ilgili olduğu anlaşılmıştır" denildi."Bazı Basın Yayın Kuruluşlarında Yer Alan Haber ve Yorumlara İlişkin Basın Duyurusu" başlığıyla yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve bilgi eksikliği içerdiği görülen haberlere ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur.Yapılan incelemelerde, haber konusu soruşturmanın görevden uzaklaştırılmış veya Bankamız ile ilişiği kesilmiş kişilerle ilgili olduğu anlaşılmıştır. Bankamız faaliyetleriyle ilgili herhangi bir husus söz konusu değildir."