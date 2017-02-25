Mersin'de büyük vurgun: 30 milyon lirayı zimmetine geçirmiş

KAYMAKAMLIK DOĞRULADI

LİMANA GİRİŞ ÇIKIŞ KARTLARI ÜZERİNDEN TOPLANMIŞ

Mersin'de futbol kulübüne mali destek sağlamak için kurulan liman giriş çıkış gişesinden 7 yıldır toplanan paraların kaybolduğu ortaya çıktı.Mersin İdmanyurdu Kulübü 7 yıl önce, limanda iş yapan firmalar, acente sahipleri ve giriş çıkış yapan araçlardan belirlenen bir ücretin alınarak destek amaçlı kendilerine aktarılması için Mersin Valiliği'ne başvuru yaptı.Valiliğin, 'olur' vermesiyle limanda çalışan kart sorumlusu Ö.Ö., paranın toplanıp kulübe aktarılmasıyla görevlendirildi. Ancak iddiaya göre 7 yıl içinde yaklaşık 30 milyon liraya ulaşan parayı kulübe aktarmayan Ö.Ö., zimmetine geçirdi. Olayın ortaya çıkmasıyla, inceleme başlatıldı.Mersin Limanı Mülki İdare Amiri Mezitli Kaymakamı Emin Sait Karahaliloğlu, konunun araştırıldığını söyledi. Kaymakam Karahaliloğlu, "Böyle bir iddia var, konunun incelenmesi için limana gerekli işlemler yapılması için talimat verildi. Şimdilik konu inceleme safhasındadır" dedi. Bu arada, olayla ilgili soruşturma sürerken Mersin'de bir güzellik salonu işletmesi de bulunduğu ifade edilen Ö.Ö.'nün görev yerinin değiştirildiği belirtildi. Mersin İdmanyurdu borç içinde kıvranıp kümede kalma mücadelesi verirken, kulüp üzerinden dolandırıcılığın ortaya çıkması kentte günün konusu oldu.Bağış adı altında Mersin Limanında iş yapan firmalar, ajenta sahipleri ve kişiler ile giren çıkan araçlara verilen kartlar üzerinden bağış adı altında 7 yıl boyunca toplanan paralara karşılık bilgisayarda hazırlanan sahte banka dekontu verildiği öne sürüldü. Olayla ilgili şirketin haberi olmadığı, adına dekont düzenlenen bankanın şikayeti üzerine dolandırıcılığın ortaya çıktığı belirtildi. Yapılan araştırmada binlerce sahte dekont ele geçti.