Mersin'de sel can aldı
Sağanak yağış Mersin’de hayatı olumsuz etkiledi.1 Kişi hayatını kaybetti,yüzlerce kişi mahsur kaldı.Etkili olan kuvvetli yağışlar Mersin’de sele yol açtı. Sel sularına kapılan bir kadın hayatını kaybetti.
Mersin Büyükşehir Belediyesi ise yaptığı uyarıyla, “Dün geceden beri etkisini gösteren sağanak nedeniyle oluşan olumsuz durumlardan etkilenmemek için vatandaşların gerekmedikçe evlerinden dışarı çıkmamaları önemle rica olunur” çağrısında bulundu.
Mersin Toroslar ilçesine bağlı Yalınayak mahallesinde sel sularına kapılan 30 yaşlarında üzerinden kimlik çıkmayan bir kadın boğularak yaşamını yitirdi
Mersini sel aldı Yüzlerce vatandaş mahsur kaldı, 1 kişi öldü
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kentte şiddetli yağışın devam ettiğini belirterek, “Şehrimizin bazı noktaları deniz seviyesinden düşük olmasından dolayı deniz suyu geri vermektedir. Yağış şiddeti afet durumundadır” ifadesini kullandı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kocamaz, Mersin’de son 25 yılın en yoğun kar ve yağmurunun yağdığını belirtti. Vatandaşların gerekmedikçe evlerinden çıkmamalarını isteyen Kocamaz, şunları kaydetti:
“Sabah 08.15 itibarıyla metrekareye 86 kilogram, 09.15 itibarıyla 125 kilogram yağış olmuştur. Halen de şiddetli yağış devam etmektedir. Şehrimizin bazı noktaları deniz seviyesinden düşük olmasından dolayı deniz suyu geri vermektedir. Yağış şiddeti afet durumundadır. Oluşturduğumuz kriz masasıyla gelen her talebe ulaşılmaktadır.”