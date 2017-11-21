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Mersin Tarsus Lisesi önünde kavga; Liseli genç can verdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde Kasım Ekenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde öğrenciler ile sivil giysili bir grup arasında çıkan kavgada 1 öğrenci bıçaklanarak öldürüldü, 2 öğrenci yaralandı.

Mersin Tarsus Lisesi önünde kavga; Liseli genç can verdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde Kasım Ekenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde öğrenciler ile sivil giysili bir grup arasında çıkan kavgada 1 öğrenci bıçaklanarak öldürüldü, 2 öğrenci yaralandı.

21 Kasım 2017 Salı 18:02
Mersin Tarsus Lisesi önünde kavga; Liseli genç can verdi

Tarsus'ta  Lise önünde kavga; Liseli genç can verdi

Tarsus Kasım Ekenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana gelen kavgada Serhat Yıldız adlı öğrenci hayatını kaybetti. Kaçan saldırganlar her yerde aranıyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde Kasım Ekenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerden 17 yaşındaki Serhat Yıldız okul önünde çıkan kavgada ağır yaralandı. Yıldız kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı iki öğrencinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde lise önünde öğrenciler ile sivil giysili bir grup arasında çıkan kavgada 1 öğrenci bıçaklanarak öldürüldü, 2 öğrenci yaralandı.

Tarsus Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan Sanayi Çarşısı yanındaki Kasım Ekenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Serhat Yıldız, arkadaşlarıyla birlikte okulun önünde duran sivil giysili bir grupla tartışmaya başladı. Aralarında önceden sorun olduğu öne sürülen iki grubun kavgasında Serhat Yıldız ile biri nöbetçi olan öğrenciler T.K. ile R.M. yaralandı. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerden ağır yaralanan ve çok kan kaybettiği belirtilen 17 yaşındaki Serhat Yıldız tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer iki öğrencinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından polis 2 kişiyi gözaltına aldı. Ölen öğrencinin yakınları acı haberi alınca sinir krizleri geçirdiler.

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