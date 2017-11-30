Metin Topuz'un FETÖ'cüleri Amerika'ya götürmüş



Adı Metin Topuz, görevi, Amerika'nın Türkiye'deki konsolosluklarında irtibat görevlisi. Kendisi Türk vatandaşı. Halen ABD'de devam eden Rıza Zarrab soruşturmasında da bağlantısı çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ek ifadesi alınan Metin Topuz, 17-25 Aralık kumpası operasyonlarını yürüten eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı ile eski Mali Şube Müdür Yardımcısı Yasin Topçu ile birlikte 2012 yılı Eylül ayında 4 günlüğüne ABD'ye gittiklerini belirtti. ABD'de ziyaretinde 17-25 Aralık telefon dinlemelerini yapan Mali Şube Müdürlüğü Teknik Büro Amiri İbrahim Şener de yeraldı.

"DEA FİNANSAL SUÇLAR BÖLÜM BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜK"

Metin Topuz, ek ifadesinde, "Konsolosluk DEA görevlisi James Long, Yakup Saygılı, Yasin Topçu, İbrahim Şener ile birlikte Amerika'ya gittik. 24 Eylül 2012'de ilk önce Washington savcılığına gittik. Orada bölge savcısı Daniel Grooms ile görüştük. 25 Eylül'de Whashington'da DEA Genel Müdürlüğü'nde Finansal Suçlar Bölüm Başkanı Brian McKnight, koordinatör Mark Snyder, diğer koordinatör Margaret Williams ve Michael Barbuti ile görüştük" dedi.

"GÜNEY BÖLGE SAVCISI FERRARA İLE GÖRÜŞTÜK"

Topuz ek ifadesinin devamında, " 28 Eylül'de Güney Bölge Savcılığına gittik. Burada savcı Michael Ferrara ile görüştük. Sonra 28 Eylül'de DEA'nın New York bürosu, Finansal Suçlar Bürosu grup şefi William Callaham ile görüşme yaptık" diye konuştu.

TOPUZ, SAYGILI İLİŞKİSİ

Metin Topuz'un, 17-25 Aralık operasyonlarından bir ay önce, 5 Kasım 2013'te FETÖ'cü eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görüştüğü tespit edilmişti.

"İRTİBAT GÖREVLİSİ"

Topuz'un, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimini yöneten FETÖ üyeleriyle Pensilvanya'da yaşayan FETÖ lideri Fetullah Gülen arasındaki irtibatı sağladığı iddia ediliyor.

4 EKİM'DE TUTUKLANDI

ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevilisi Metin Topuz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 17-25 Aralık kumpası ve 15 Temmuz darbe girişiminin yurtdışı bağlatılarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 4 Ekim 2017 tarihinde, "casusluk", ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' ve ''Türkiye hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlamasıyla tutuklanmıştı. KAYNAK; HABERTÜRK