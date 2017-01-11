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11 Ocak 2017 Çarşamba 15:36

Metro istasyonunda Reina katliamcısı alarmı

Reina katliamını yapan teröristin Bağcılar metrosunda görüldüğü ihbar edildi.

Metro istasyonunda Reina katliamcısı alarmı
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Metro istasyonunda Reina katliamcısı alarmı
   YIlbaşı günü ünlü gece kulübü Reina!da 39 kişinin ölmesine 65 kiinin de yaraanmasına sebep olan teröristin Bağcılar'da Metro istasyonunda görüldüğü ihbarı üzerine polis metroyu kapattı.Kirazlı durağı ulaşıma kapandı.Polisin istasyon çevresindeki aramaları sürüyor.
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ReinaKatliamTerörist
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