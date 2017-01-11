YIlbaşı günü ünlü gece kulübü Reina!da 39 kişinin ölmesine 65 kiinin de yaraanmasına sebep olan teröristin Bağcılar'da Metro istasyonunda görüldüğü ihbarı üzerine polis metroyu kapattı.Kirazlı durağı ulaşıma kapandı.Polisin istasyon çevresindeki aramaları sürüyor.
Metro istasyonunda Reina katliamcısı alarmı
Reina katliamını yapan teröristin Bağcılar metrosunda görüldüğü ihbar edildi.
YIlbaşı günü ünlü gece kulübü Reina!da 39 kişinin ölmesine 65 kiinin de yaraanmasına sebep olan teröristin Bağcılar'da Metro istasyonunda görüldüğü ihbarı üzerine polis metroyu kapattı.Kirazlı durağı ulaşıma kapandı.Polisin istasyon çevresindeki aramaları sürüyor.