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26 Mayıs 2017 Cuma 12:56

Metrobüs durağında bomba alarmı: Çantalı şahıs aranıyor

Sefaköy metrobüs durağında bomba var diyerek koşan kız öğrenci paniğe neden oldu.

Metrobüs durağında bomba alarmı: Çantalı şahıs aranıyor
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Metrobüs durağında bomba alarmı: Çantalı şahıs aranıyor

İstanbul Sefaköy'de bulunan metrobüs durağında bomba paniği yaşandı. Olay yerine gelen ekipler çevrede elinde çanta olduğu iddia edilen şahısı aradı. Kısa süreli panik ekiplerin çalışmasının ardından son buldu

Gelen ilk bilgilere göre bomba paniği, saat 11.00 sıralarında Sefaköy metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, metrobüs üst geçidini kullanan ve üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen genç kız bir şahsın elinde taşıdığı çantada kablolar gördü.

Şahsı gören genç kız bomba var imdat diyerek koşmaya başladı. Bunun üzerine çevrede bulunan birkaç kişi daha paniğe kapıldı. Durumu gören vatandaşlar hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede elinde çanta olduğu iddia edilen şahısı aradı. Kısa süreli panik ekiplerin çalışmasının ardından son buldu.

Yaşanan bu anları anlatan bir vatandaş ise "Sefaköy köprüsü üzerinden bir kız bomba var beni kurtarın diyerek bağırarak kaçtı. Bende hırsızlık var diye baktım. 'Yok' dedi. 'Bomba var patlayacak' dedi. O sırada burada bulunan birkaç kadın da panik yaptı" dedi.

 
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