Metrobüsler koç gibi çarpıştı; Yaralı yolcular var

İstanbul ulaşımının en ağır yükünü çeken metrobüs hattı yeni bir kaza ile uzun süre trafiğe kapandı. Kazada yaralılar var

İstanbul metrobüs hattının Okmeydanı kesiminde metrobüsler çarpıştı. Okmeydanı'nda iki metrobüs çarpıştı. Bir metrobüs diğer metrobüse arkadan çarptı. Bazı yolcuların hafif şekilde yaralandığı belirtilirken olay yerine ambulans sevk edildi. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.



Okmeydanı'nda iki metrobüs çarpıştı. Bir metrobüs diğer metrobüse arkadan çarptı. Bazı yolcuların hafif şekilde yaralandığı belirtilirken olay yerine ambulans sevk edildi. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

