Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
99716
ALTIN
235.831
DOLAR
6.1197
STERLİN
8.0425
EURO
7.1865
Fatih Terim'den futbolculara sert uyarı
Fatih Terim'den futbolculara sert uyarı
Ali Koç "Çok insafsızsınız. Ezdik burada Beşiktaş’ı "
Ali Koç "Çok insafsızsınız. Ezdik...
Mourinho'ya soğuk duş
Mourinho'ya soğuı duş
Ramil Guliyev Yılın Atleti'ne aday
Ramil Guliyev Yılın Atleti'ne aday
Zadar Kupası Fenerbahçe'nin
Zadar Kupası Fenerbahçe'nin

Metrobüsler koç gibi çarpıştı; Yaralı yolcular var

İstanbul ulaşımının en ağır yükünü çeken metrobüs hattı yeni bir kaza ile uzun süre trafiğe kapandı. Kazada yaralılar var

Metrobüsler koç gibi çarpıştı; Yaralı yolcular var

İstanbul ulaşımının en ağır yükünü çeken metrobüs hattı yeni bir kaza ile uzun süre trafiğe kapandı. Kazada yaralılar var

26 Eylül 2018 Çarşamba 14:21
Metrobüsler koç gibi çarpıştı; Yaralı yolcular var

Metrobüsler koç gibi çarpıştı; Yaralı yolcular var

İstanbul ulaşımının en ağır yükünü çeken metrobüs hattı yeni bir kaza ile uzun süre trafiğe kapandı. Kazada yaralılar var

İstanbul metrobüs hattının Okmeydanı kesiminde metrobüsler çarpıştı. Okmeydanı'nda iki metrobüs çarpıştı. Bir metrobüs diğer metrobüse arkadan çarptı. Bazı yolcuların hafif şekilde yaralandığı belirtilirken olay yerine ambulans sevk edildi. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.


Okmeydanı'nda iki metrobüs çarpıştı. Bir metrobüs diğer metrobüse arkadan çarptı. Bazı yolcuların hafif şekilde yaralandığı belirtilirken olay yerine ambulans sevk edildi. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maganda sevgilisinin yaraladığı genç kızdan merhamet dersi
Maganda sevgilisinin yaraladığı genç kızdan merhamet dersi
Turistleri taşıyan safari cipi otobüs durağına daldı
Turistleri taşıyan safari cipi otobüs durağına daldı
Doktora hastanede uçan tekme: Saldırganlar serbest 
Doktora hastanede uçan tekme: Saldırganlar serbest 
Okullara yakın yerlere çöreklenen torbacı çetelerine operasyon
Okullara yakın yerlere çöreklenen torbacı çetelerine operasyon
Oksijen tüpü patlayınca, füze gibi uçtu
Oksijen tüpü patlayınca, füze gibi uçtu
Fuhuş operasyonu; Çarşafla kaçarken 3. kattan düştü
Fuhuş operasyonu; Çarşafla kaçarken 3. kattan düştü
Karı-kocanın bıçaklı düellosu kanlı bitti
Karı-kocanın bıçaklı düellosu kanlı bitti
Gaspçı dehşeti; Taksiciyi gasp eden adamı vurularak yakalandı
Gaspçı dehşeti; Taksiciyi gasp eden adamı vurularak yakalandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim