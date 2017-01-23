Metrobüste şırıngalı hemsire dehşeti

İstanbul’da metrobüste meydana gelen olayda iddiaya göre Ercan P. yanına oturan hemşirenin şırıngalı saldırısına uğradı.Mecidiyeköy durağında metrobüse binen Ercan P.‘nin yanına birkaç durak sonra Semra H. isimli kadın oturdu. İddialara göre Semra H. bir süre sonra Ercan P.‘yi itekledi. Tartışma çıkması üzerine Semra H. çantasında bir anda şırınga çıkardığı ve Ercan P.’nin bacağına sapladı. Neye uğradığını şaşıran Ercan P., iğneyi çıkarıp durumu Edirnekapı durağında bulunan sivil polislere bildirdi. İkili daha sonra Eyüp Polis Merkezi’ne gönderildi. Semra H. ifadesinde özel bir hastanede çalıştığını söyledi. İneceği durak yaklaştığı için çantasında sigara aradığını, Ercan P.’nin sürekli hareket etmesine sinirlendiği için çantadaki şırıngayı batırdığını dile getirdi. Olayın ardından hastaneye başvuran Ercan P. ise şırıngadan kendisine herhangi bir hastalık bulaşmadığının tespit edilmesini istedi. Ercan P.’nin ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.