GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Ocak 2017 Pazartesi 16:19

Metrobüste şırıngalı hemsire dehşeti

 İstanbul’da metrobüste meydana gelen olayda iddiaya göre Ercan P. yanına oturan hemşirenin şırıngalı saldırısına uğradı.

Metrobüste şırıngalı hemsire dehşeti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Metrobüste şırıngalı hemsire dehşeti
   İstanbul’da metrobüste meydana gelen olayda iddiaya göre Ercan P. yanına oturan hemşirenin şırıngalı saldırısına uğradı.Mecidiyeköy durağında metrobüse binen Ercan P.‘nin yanına birkaç durak sonra Semra H. isimli kadın oturdu. İddialara göre Semra H. bir süre sonra Ercan P.‘yi itekledi. Tartışma çıkması üzerine Semra H. çantasında bir anda şırınga çıkardığı ve Ercan P.’nin bacağına sapladı. Neye uğradığını şaşıran Ercan P., iğneyi çıkarıp durumu Edirnekapı durağında bulunan sivil polislere bildirdi. İkili daha sonra Eyüp Polis Merkezi’ne gönderildi. Semra H. ifadesinde özel bir hastanede çalıştığını söyledi. İneceği durak yaklaştığı için çantasında sigara aradığını, Ercan P.’nin sürekli hareket etmesine sinirlendiği için çantadaki şırıngayı batırdığını dile getirdi. Olayın ardından hastaneye başvuran Ercan P. ise şırıngadan kendisine herhangi bir hastalık bulaşmadığının tespit edilmesini istedi. Ercan P.’nin ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
MetrobüsŞırıngalı Hemşire
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denize 40 günlük bebeğini atan cani ruhlu kadın tutuklandı Denize 40 günlük bebeğini atan cani ruhlu kadın...
Yunanistan darbeci askerlerle ilgili kararını verdi. Yunanistan darbeci askerlerle ilgili kararını verdi.
Tokat’ta katliam gibi kaza 3 ölü 5 yaralı Tokat’ta katliam gibi kaza 3 ölü 5 yaralı
Ege'de 5 büyüklüğünde deprem Ege'de 5 büyüklüğünde deprem
Kütahya’da tren kazası 1 ölü 5 yaralı Kütahya’da tren kazası 1 ölü 5 yaralı
El Bab'ta saldırı 1 şehit 5 yaralı El Bab'ta saldırı 1 şehit 5 yaralı
Yukarı Çık

Denize 40 günlük bebeğini atan cani ruhlu...
Dün 40 günlük kız bebeğini Eminönü'nde denize atan Fatma K. ile sevgilisi Mustafa T. sevk edildikleri...

Haberi Oku