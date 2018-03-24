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Mezdeke Aynur cinayetinde önemli gelişme: Polis görüntülerini buldu

Bir zamanların ünlü dans grubu Mezdeke'nin dansçıları arasında yer alan Aynur Kanbur cinayetinde önemli gelişme. İstanbul polisi katil zanlısının görüntüsünü metrobüs durağında buldu.

Mezdeke Aynur cinayetinde önemli gelişme: Polis görüntülerini buldu

Bir zamanların ünlü dans grubu Mezdeke'nin dansçıları arasında yer alan Aynur Kanbur cinayetinde önemli gelişme. İstanbul polisi katil zanlısının görüntüsünü metrobüs durağında buldu.

24 Mart 2018 Cumartesi 07:03
Mezdeke Aynur cinayetinde önemli gelişme: Polis görüntülerini buldu

Mezdeke Aynur cinayetinde önemli gelişme: Polis görüntülerini buldu

Şişli'de evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Mezdeke Dansçısı Aynur Kambur cinayeti'nde önemli gelişme,. Bir zamanların ünlü dans grubu Mezdeke'nin dansçıları arasında yer alan Aynur Kanbur cinayetinde önemli gelişme. İstanbul polisi katil zanlısının görüntüsünü metrobüs durağında buldu.


Sahnelerin ünlü dans grubu Mezdeke’nin 3 üyesinden biri olan Aynur Kanbur'un evinde katledilmesinin üzerinden 2 yıl geçti. Şişli Fulya Mahallesi Narçiçeği Sokak'ta meydana gelen cinayetin ardından polis ekipleri katil zanlısının görüntüsüne ulaşırken, ablası Dilek Kıymış da yetkililere çağrıda bulunarak katilin biran önce yakalanmasını istedi. 

KATİLİ İKİ YILDIR YAKALANAMADI

Aynur Kanbur’un, tam 2 yıl önce kurban gittiği sır dolu cinayete ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. 2 yıldır üzerindeki sır perdesi aralanamayan olayla ilgili araştırmayı derinleştiren İstanbul 

Emniyeti Cinayet Büro ekipleri, şüphelinin Mecidiyeköy’deki metrobüs durağının güvenlik kameralarına yakalanan görüntüsünü tespit etti. Habertürk’ün ulaştığı görüntülerde koyu renkli şapka takan, aynı renk kapüşonlu bir mont, sarı yakalı bir kıyafet giyen şüphelinin sigara içtiği anlar yer alıyor...


"MAFYA BENİ ÖLDÜRECEK"

Polisin tespitlerine göre metrobüs durağından cinayetin işlendiği adrese yürüyerek giden şüphelinin apartmana giriş ve çıkışı 4 dakika sürdü. Şüpheli, cinayetin ardından yine yürüyerek Beşiktaş’a gitti ve buradan izini kaybettirdi. Görüntüler Kanbur’un kızı Dilara Güngör, ablası Dilek Kıymış ve yakın arkadaşlarına da gösterildi ancak şüpheliyi kimse tanıyamadı.

Bu arada Asayiş Şube’de soruşturmayla ilgili yeni bir özel ekip kuruldu. Ekibin elde ettiği bilgilere göre, Kanbur olaydan kısa süre önce yakın arkadaşı oryantal Asena’nın çalışanına kahve falı baktırdı. Hizmetçi kadının “Bir sıkıntınız var” sözleri üzerine Mezdeke Aynur “Evet sıkıntım var. Mafya beni öldürecek” dedi. Kısa süre sonra da ünlü bir kadın astroloğa giderek falına baktırdı.

Bu bilgiler üzerine Kanbur’un tehdit aldığını değerlendiren polis, astrolog ile hizmetçinin ifadesine başvurma kararı aldı. Özellikle Kanbur’un, astrolog kadına sıkıntısıyla ilgili bir şey söyleyip söylemediği soruşturulacak.

ABLASI: KATİLİN BİR SIRDAŞI VAR

Aynur Kanbur, ölüm yıldönümü olan dün mezarı başında anıldı. Anma törenine Kanbur’un ablası Dilek Kıymış, Mezdeke üyelerinden Dilek Maltepe, Fatih Ürek’in ablası Selvi Ürek ve yakınları katıldı. Abla Dilek Kıymış şunları söyledi: “Kardeşim melek gibi insandı. Katil 2 yıldır elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Silahı birinden almıştır. O katilin sırrını paylaştığı biri, birileri vardır. Onlara yalvarıyorum. Vicdanlarının sesini dinlesinler ihbar etsinler.”

Mezedeke Dansçısı Aynur evinde öldürüldü
Mezedeke Dansçısı Aynur evinde öldürüldü
Son Güncelleme: 24.03.2018 04:41
Anahtar Kelimeler:
Aynur KamburMezdeke
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