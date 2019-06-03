MHP, Eşme ilçe başkanlığı kapatıldı



Gece yarısı sahurda silahlı saldırıya uğrayan Eşme MHP ilçe başkanı Burçin Kayhan Yücesoy'un tedavisi sürerken, olayla ilgili olarak MHP il başkanı Ayhan Kınden gözaltında.



MHP Genel Merkezi, Uşak Eşme İlçe Başkanlığının Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonuçlanıncaya kadar kapatıldığını açıkladı. MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy'un ayağından vurulmasının ardından olayla ilgili MHP Uşak İl Başkanı Ayhan Kınden gözaltına alınmıştı. Kınden daha sonra serbest bırakılırken, şüpheli iki kişinin aranmasına devam ediliyor. İddiaya göre, yerel seçim sürecinde il başkanı ile ilçe başkanları arasında oluşan husumet saldırı olayını tetikledi.

MHP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, "Uşak ili Eşme ilçesinde meydana gelen olay nedeniyle Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonuçlanıncaya kadar Milliyetçi Hareket Partisi Uşak Eşme İlçe Başkanlığının kapatılmasına karar verilmiştir. Uşak İl Başkanlığının olayla ilgili rolü genel merkezimiz tarafından incelemeye alınmıştır" denildi.

MHP, Eşme İlçe Başkanlığı'nın kapatıldığını duyurdu. MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy'un ayağından vurulmasının ardından olayla ilgili MHP Uşak İl Başkanı Ayhan Kınden gözaltına alınmıştı.