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17 Haziran 2017 Cumartesi 13:12

MHP'Lİ Belediye Başkanı'na FETÖ'den takipsizlik kararı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 yıldır yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Anamur Belediye Başkanı MHP'li Mehmet Türe hakkında takipsizlik kararı verdi.

MHP'Lİ Belediye Başkanı'na FETÖ'den takipsizlik kararı
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MHP'Lİ Belediye Başkanı'na FETÖ'den takipsizlik kararı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 yıldır yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Anamur Belediye Başkanı MHP'li Mehmet Türe hakkında takipsizlik kararı verdi.
Darbeden haberdar olduğu ve örgütün sözde imamı Şeref E.'den hazırlık yapmasını istediği iddiasıyla 20 Temmuz 2016'da evinde arama yapılıp ifadesi alınan eski yüzbaşı olan Anamur İlçe Belediye Başkanı Mehmet Türe hakkındaki soruşturma tamamlandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında Türe hakkında takipsizlik kararı verdi. Kararı sosyal medya hesabından duyuran Başkan Türe, şu açıklamayı yaptı:
"Değerli hemşerilerim, yol arkadaşlarım, bana inandınız, güvendiniz, hiç yalnız bırakmadınız. Sonsuz teşekkürler. Allah her şeyi gören ve işitendir, doğrunun yanındadır. Türk adaletine, hakim ve savcılarımıza, emniyet ve jandarmamıza güvenim tamdır. Hakkımızdaki tüm iftiralar ve yıpratmalar sonuçsuz kalmıştır. Takipsizlik kararı verilmiştir."
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