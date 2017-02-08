MHP Meclis üyesi için tuttuğu tetikçiyi öldürdü

MHP'Lİ MECLİS ÜYESİNİ ÖLDÜRMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ

Adana'da son yıllarda Belediye Meclis üyelerine yönelik saldırılardan birinin yarım kaldığı ortaya çıktı. Adana'da MHP'li meclis üyesini öldürmek için para alan şahıs parayı alıp ortadan kaybolunca başka bir tetikçi tarafından öldürüldüAdana'da meclis üyesini öldürmesi için para aldığı ancak saldırıyı gerçekleştirmeyen şahsı, Kocaeli'de başından vurarak öldürdüğü iddia edilen tetikçi Adana'da, olayın azmettiricisi ise Mersin'de yakalandı.Edinilen bilgiye göre olay, 9 Kasım 2016 tarihinde Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hereke Mahallesi göl kenarında meydana geldi.İddiaya göre, vatandaşlar göl kenarında bir kişiyi hareketsiz yatarken görüp jandarmayahaber verdi. Olay yerine gelen ekipler, şahsın tabanca ile kafasından vurularak öldürülmüş olduğunu tespitetti.Kocaeli İl Jandarma komutanlığı yaptığı çalışmada şahsın isminin H.İ.Y.(37) olduğunu belirledi. Jandarma, olayın ardından H.İ.Y.'ı kim ya da kimlerin öldürdüğünü belirlemek için çalışma başlattı.Cinayeti çözmek için özel ekip kurarak derinlemesine çalışma yapan jandarma, 27 Mayıs 2016 tarihinde Adana'nın Beyazevler Mahallesi'nde aracında silahlı saldırıya uğrayan ve yaralı kurtulan MHP'li Meclis Üyesi İsmail Hakkı Gözübatık'a yapılan silahlı saldırıyı M. N.T.'nin planladığını, saldırıyı daha önce H.İ.Y.'a yaptırmak istediğini ancak H.İ.Y.'ın parayı aldıktan sonra çıkan anlaşmazlık üzerine ortalıktan kaybolduğu, bu nedenle M. N.T.'nin firari tetikçi H.İ.Y.'ın peşine H.S. isimli şahsıtaktığını tespit etti. Jandarma, Adana'dan Kocaeli'ye gelen H.İ.Y.'ı bulan H.S.'nin burada göl kenarında kafasına bir el ateş ederek öldürdüğünü belirledi.Zanlıları yakalamak için harekete geçen jandarma, olayın azmettiricisi olan M.N.T.'nin Mersin, katilin ise Adana'da olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri hemen Adana ve Mersin polisleriyle irtibata geçti. Azmettirici M.N.T. Mersin'de yakalandı.Azmettirici yakalandıktan sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de katil zanlısı H.S.'yi Seyhan ilçesinde bir eve yaptıkları baskında yakaladı. Polis tarafından jandarmaya teslim edilen katil zanlısı, adli tıp birimine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra jandarma tarafından Kocaeli'ye götürüldü.MHP'li meclis üyesi Gözübatık, saldırı sonrası hastanede tedavi gördükten sonra taburcu olurken onu vurduğu ileri sürülen 17 yaşındaki M.Ö. yakalanıp tutuklanmıştı.