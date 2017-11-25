

Minibüs tank gibi şaha kalktı, araçları ezdi

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün 2 aracı ezerek şaha kalkması vatandaşları hayrete düşürdü



Kayseri Şehir Miralay Nazım Bey Caddesi üzerinde meydana gelen kaza korkulu anların yaşanmasına neden oldu.. Edinilen bilgiye göre, I.İ. (45) yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir binanın otoparkına daldı.

Edinilen bilgiye göre otoparkta park halindeki otomobilleri ezerek üzerine çıkan minibüs, şaha kalktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan minibüs şoförü I.İ., ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu sırada kazayı gören vatandaşlar ise, çalışmaları meraklı gözlerle izledi.

Otomobillerin üzerindeki minibüs ve ezilen otomobiller çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.