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Minibüsçü değil maganda: Kavgaya 2 metrelik kazıkla gelmiş

Gebze Harem arasında yolcu taşıyan minibüsçülerin kavgası sırasında ortaya çıkan görüntüler vatandaşların tepkisini çekti. Ellerinde odun sopaları iki metrelik kazıklarla birbirine giren sürücüler araçları tahrip etti.

Minibüsçü değil maganda: Kavgaya 2 metrelik kazıkla gelmiş

Gebze Harem arasında yolcu taşıyan minibüsçülerin kavgası sırasında ortaya çıkan görüntüler vatandaşların tepkisini çekti. Ellerinde odun sopaları iki metrelik kazıklarla birbirine giren sürücüler araçları tahrip etti.

30 Ağustos 2017 Çarşamba 18:07
Minibüsçü değil maganda: Kavgaya 2 metrelik kazıkla gelmiş

Minibüsçü değil maganda: Kavgaya 2 metrelik kazıkla gelmiş

İstanbul - Gebze arasında yolcu taşıyan minibüscülerin kavgasını polis güçlükle önledi. Ellerinde iki metre boyundaki kazıklarla birbirine saldıran minibüsçülerin kavgasında yolcuların gözü önünde küfürler havada uçuştu. Kavgada kullanılmak istenen bir silah çalılıkların arasında bulundu.

Gebze Harem arasında yolcu taşıyan minibüs hattında dün gece sefer anlaşmazlığı nedeniyle tartışan sürücüler arasında bugün de kavga çıktı. Kavgada bir kişi tabancayla ateş edilmesi sonucu ayağından yaralandı. Son Dakika

GERGİNLİK BUGÜN DE SÜRÜYOR

Öğle saatlerinde, Gebze Otogarı'ndaki Gebze-Harem durağında minibüs sürücüleri arasında yeniden kavga çıktı. Polisin güvenlik önlemlerine rağmen Gebze ve İstanbul'dan gelen iki grup birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.

Polis, kavga eden minibüs sürücülerine biber gazı ile müdahale etti. Polis kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Olaylar sırasında bir kişinin üzerinde bulunan tabancayı çalılıkların arasına attığı iddia edildi. Polisler çalılıkların arasında uzun süre silah ararken bir sonuç elde edilemedi. Kavga sırasında yeniden minibüslere hasar verildi. 2 minibüsün camları kırıldı. Polis kavga sırasında kullanılan sopalara el koydu. Minibüs sürücüleri arasındaki gerginlik devam ederken, polis bölgede bekleyişini sürdürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Son DakikaGebzeGebze Harem
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