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Motosikletli genç kız, tünelde can verdi

İstanbul Dolmabahçe-Bomonti Tüneli’nde motosikletle seyreden 22 yaşındaki genç kız, gidon hakimiyetini kaybederek önce tretuvara ardından da duvara çarptıktan sonra feci şekilde can verdi.

Motosikletli genç kız, tünelde can verdi

İstanbul Dolmabahçe-Bomonti Tüneli’nde motosikletle seyreden 22 yaşındaki genç kız, gidon hakimiyetini kaybederek önce tretuvara ardından da duvara çarptıktan sonra feci şekilde can verdi.

14 Haziran 2019 Cuma 13:49
Motosikletli genç kız, tünelde can verdi

Motosikletli genç kız, tünelde can verdi


İstanbul Beşiktaş'da meydana gelen feci kazada, daha önce ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konulan Buse Karabulut adlı genç kız hayatını kaybetti. Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde motosikletle seyreden 22 yaşındaki genç kız, gidon hakimiyetini kaybederek önce tretuvara ardından da duvara çarptıktan sonra 40 metre sürüklendi. Motosikletin 65 metre sürüklendiği kazada feci şekilde can veren genç kızın 6 ay önce "alkollü araç kullanmak" suçundan ehliyetine el konulduğu öğrenildi..

GİDON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ 


Feci kaza, dün saat 06.25 sıralarında Dolmabahçe-Bomonti Tüneli Kağıthane istikametinde meydana geldi. 
22 yaşındaki Buse Karabulut, sabah saatlerinde iş yerine gitmek için motosikletine binerek yola çıktı. Genç kız tünele girdikten bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletinin gidon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet önce tretuvara ardından da tünelin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kendisi ve motosikleti sürüklenen Buse Karabulut, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Korkunç kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

GENÇ KIZ 40 METRE SÜRÜKLENDİ

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerinde yapılan incelemede genç kızın çarptıktan sonra 40 metre, motosikletin ise 65 metre sürüklendiği tespit edildi. İncelemenin ardından genç kızın cenazesi, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

6 AY ÖNCE EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Öte yandan, genç kızın kazada hayatını kaybettiğini haber alan yakınları hastaneye akın etti. Yetkililerden bilgi alan acılı aile, kızın cenazesini teslim alarak Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi’ne götürdü. Yapılan incelemeler sonucunda Buse Karabulut’un 16 Aralık 2018 tarihinde "alkollü araç kullanmak" suçunda ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.

Kızın cenazesinin, bugün öğle namazını müteakip Kağıthane’de kılınacak namazın ardından Hasdal Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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GidonBomontiBomonti TüneliKağıthane
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