Mualla Irmak'ın katilini polis 11 yıl sonra yakaladı

‘ÖLDÜRMEK İÇİN SEBEBİM YOK’

Sevgilisine kürtaj yaptırmak için gittiği doktorun yanında asistan olarak çalışan genç kadına 11 yıl önce cinsel saldırıda bulunan katil zanlısı 11 yıl sonra yakalandı.İstanbul Kağıthane'de 2005 yılında çalıştığı muayenehanede 23 bıçak darbesiyle öldürülen'ın katili 11 yıl sonra yakalandıİstanb ul Kağıthane’de 2005 yılında bir kadın doğum uzmanının yanında sekreter olarak çalışan Mualla Irmak (42), çalıştığı muayenehanede 23 bıçak darbesiyle öldürüldü. Aradan geçen 11 yılın ardından Irmak’ın katili yakalanarak tutuklandı.Savcılık, Irmak’ın atletinde meni lekesi bulunan şüpheli S.G. hakkında “kasten öldürme”, “cinsel saldırı”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 2 yıldan 28 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı iddianamede S.G.’nin, olay tarihi öncesinde ilişki yaşadığı Ş.Ö. isimli kadının hamile kalması ve kürtajla sonlandırmak için Kadın Doğum Uzmanı M.A.’nın muayenehanesine gidip geldiği belirtildi.Şüphelinin, doktor M.A.’nın öğleye kadar işyerine gelmediğini, Mualla Irmak’ın bu sırada tek başına muayenehanede kaldığını, şüpheli S.G.’nin de bunu tespit ettiği anlatıldı.Olay günü S.G.’nin, ölen Mualla Irmak’a kilitli olan muayenehane kapısını açtırdığı öne sürülen iddianamede, şüphelinin işyerinin kapısını içerden kilitlediği, bıçak tehdidiyle Irmak’ı dövdüğü, çığlıkların duyulmaması için ağzını koli bandıyla kapatarak tecavüz ettiği öne sürüldü.Davanın açılmasından sonra hâkim karşısına çıkan S.G., ölen Mualla Irmak’ı doktor M.A.’nın muayenehanesinde 2 kez gördüğünü belirterek, “Oraya kız arkadaşımın kürtajı sebebiyle gitmiştim. Bunun dışında ölen Mualla ile bir ilişkim olmadı. Öldürmem için herhangi bir sebebim yoktur” dedi.