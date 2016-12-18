GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Aralık 2016 Pazar 07:42

Mualla Irmak'ın katilini polis 11 yıl sonra yakaladı

Bir doktorun yanında asistan olarak çalışan Mualla Irmak'ın katil zanlısı, polisin ısrarlı takibinden kurtulamadı. Tam 11 yıl sonra yakalandı.

Mualla Irmak'ın katilini polis 11 yıl sonra yakaladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Mualla Irmak'ın katilini polis 11 yıl sonra yakaladı

Sevgilisine kürtaj yaptırmak için gittiği doktorun yanında asistan olarak çalışan genç kadına 11 yıl önce cinsel saldırıda bulunan katil zanlısı 11 yıl sonra yakalandı.

İstanbul Kağıthane'de 2005 yılında çalıştığı muayenehanede 23 bıçak darbesiyle öldürülen Mualla Irmak'ın katili 11 yıl sonra yakalandı

İstanb ul Kağıthane’de 2005 yılında bir kadın doğum uzmanının yanında sekreter olarak çalışan Mualla Irmak (42), çalıştığı muayenehanede 23 bıçak darbesiyle öldürüldü. Aradan geçen 11 yılın ardından Irmak’ın katili yakalanarak tutuklandı.

Savcılık, Irmak’ın atletinde meni lekesi bulunan şüpheli S.G. hakkında “kasten öldürme”, “cinsel saldırı”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 2 yıldan 28 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı iddianamede S.G.’nin, olay tarihi öncesinde ilişki yaşadığı Ş.Ö. isimli kadının hamile kalması ve kürtajla sonlandırmak için Kadın Doğum Uzmanı M.A.’nın muayenehanesine gidip geldiği belirtildi.

Şüphelinin, doktor M.A.’nın öğleye kadar işyerine gelmediğini, Mualla Irmak’ın bu sırada tek başına muayenehanede kaldığını, şüpheli S.G.’nin de bunu tespit ettiği anlatıldı.

Olay günü S.G.’nin, ölen Mualla Irmak’a kilitli olan muayenehane kapısını açtırdığı öne sürülen iddianamede, şüphelinin işyerinin kapısını içerden kilitlediği, bıçak tehdidiyle Irmak’ı dövdüğü, çığlıkların duyulmaması için ağzını koli bandıyla kapatarak tecavüz ettiği öne sürüldü.

‘ÖLDÜRMEK İÇİN SEBEBİM YOK’

Davanın açılmasından sonra hâkim karşısına çıkan S.G., ölen Mualla Irmak’ı doktor M.A.’nın muayenehanesinde 2 kez gördüğünü belirterek, “Oraya kız arkadaşımın kürtajı sebebiyle gitmiştim. Bunun dışında ölen Mualla ile bir ilişkim olmadı. Öldürmem için herhangi bir sebebim yoktur” dedi.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DEAŞ ve PKK'lı teröristlerde Amerikan askeri botları DEAŞ ve PKK'lı teröristlerde Amerikan askeri...
Şehitler için 'Acıyacak değiliz' diyen KOSGEB uzmanı açığa alındı Şehitler için 'Acıyacak değiliz' diyen...
Hayırsız evlat, tüple annesinin başına vurdu, 8 yerinden bıçakladı Hayırsız evlat, tüple annesinin başına vurdu,...
FETÖ'cü havayolu şirketi uçağına maliye el koydu FETÖ'cü havayolu şirketi uçağına maliye...
İstanbullular dkkat İDO seferleri iptal İstanbullular dkkat İDO seferleri iptal
FETÖ'cü diye açığa alınan polis memuru intihar etti FETÖ'cü diye açığa alınan polis memuru...
Yukarı Çık

DEAŞ ve PKK'lı teröristlerde Amerikan...
DEAŞ'i kim kurdu, kim silahlandırdı tartışmaları yıllardır devam ederken, Suriye'de öldürülen...

Haberi Oku