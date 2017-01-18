Muavin hamile kadını dövdü

Hopa’dan bindiği Metro Turizm’e ait otobüsün koltuğunda televizyon sinyali olmadığını söyleyen Oleysa Kalyujina iddaya göre muavin tarafından tekme tokat dövüldü.Oleysa Kalyujina ilk evliliğinden olan 7 yaşındaki çocuğunun ikamet belgesi bulunması nedeniyle giriş-çıkış yapmak amacıyla Gürcistan’a gitti.6 Ocak’ta çocuğu ile birlikte Gürcistana giden Kalyujina yaklaşık 2 saat burada kaldıktan sonra tekrardan Türkiye’ye giriş yaptı.Sarp sınır kapısından servis aracıyla Hopa Otogarı’na giden Kalyujina buradan Metro Turizm’e ait otobüse bindi.Oturduğu koltukta televizyon sinyali olmadığını görünce muavini çağırıp durumun düzeltilmesini isteyen Kalyujina’yı muavin E.Y. tekme tokat dövdü.Olesya Kalyujina ‘nın şikayeti üzerine muavin hakkında soruşturma başlatıldı.Olay hakkında konuşan Olesya Kalyujinadedi.Olesya Kalyujina’nın eşi Vahit Duran’da hakkında şikayetçi oldukları muavinin cezalandırılmasını istediklerini söyleyedi.Aynı firmanın bir başka seferinde de bir olay yaşanmış ve muavin hapis cezasına çarptırılmıştı.25 Mayıs günü Muğla’dan istanbul’a giden yolcu otobüsü ,otobüste görevli Gökhan G. mastürbasyon yaparken koltuğa uzanarak uyuyan üniversite öğrencisi C.D.D.’nin üzerine spermler gelmişve nuavin “Cinsel Saldırı1 suçundan 6 yıl ay hapis cezasına çarptırılmıştı.