Muavin hamile kadını dövdü

Hopa’dan bindiği Metro Turizm’e ait otobüsün koltuğunda televizyon sinyali olmadığını söyleyen Oleysa Kalyujina iddaya göre muavin tarafından tekme tokat dövüldü.
Oleysa Kalyujina ilk evliliğinden olan 7 yaşındaki çocuğunun ikamet belgesi bulunması nedeniyle giriş-çıkış yapmak amacıyla Gürcistan’a gitti.6 Ocak’ta çocuğu ile birlikte Gürcistana giden Kalyujina yaklaşık 2 saat burada kaldıktan sonra tekrardan Türkiye’ye giriş yaptı.
Sarp sınır kapısından servis aracıyla Hopa Otogarı’na giden Kalyujina buradan Metro Turizm’e ait otobüse bindi.Oturduğu koltukta televizyon sinyali olmadığını görünce muavini çağırıp durumun düzeltilmesini isteyen Kalyujina’yı muavin E.Y. tekme tokat dövdü.
Olesya Kalyujina ‘nın şikayeti üzerine muavin hakkında soruşturma başlatıldı.Olay hakkında konuşan Olesya Kalyujina “Otobüs koltuğundaki televizyonda sinyal olmadığını görünce muavine durumu söyledim.O da bana “Zaten üç kuruş para alıyorum.Bir de seninle uğraşamam” diyerek tepki gösterdi.Bende muavinin ismini ve soyadını söylemesini istedim.Daha sonra bağırarak ismini ve soyadını söyledi ve şoför tarafına gittikten bir süre sonra yeniden yanıma gelerek ismini ve soyadını niye aldığımı sorarak bağırmaya ve vurmaya başladı.Ağlayarak hamile olduğumu vurmamasını söyledim.Tokat atıp yere düştükten sonra da karnıma tekmeler attı.Otobüsteki diğer yolcular araya girdi.Polisi arayarakyardım istedim.Fındıklı mevkiinde otobüs durduruldu.Polisler tarafından hemen hastaneye gitmem gerektiği düşük olabileceğini söyledim.Ambulansla hastaneye götürüldüm ve düşük olmadığını öğrendim.Muavinden şikayetçi olduk”dedi.
Olesya Kalyujina’nın eşi Vahit Duran’da hakkında şikayetçi oldukları muavinin cezalandırılmasını istediklerini söyleyedi.
Aynı firmanın bir başka seferinde de bir olay yaşanmış ve muavin hapis cezasına çarptırılmıştı.25 Mayıs günü Muğla’dan istanbul’a giden yolcu otobüsü ,otobüste görevli Gökhan G. mastürbasyon yaparken koltuğa uzanarak uyuyan üniversite öğrencisi C.D.D.’nin üzerine spermler gelmişve nuavin “Cinsel Saldırı1 suçundan 6 yıl ay hapis cezasına çarptırılmıştı.