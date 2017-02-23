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23 Şubat 2017 Perşembe 17:44

Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı yakalama kararı

Önceki gün Müjdat Gezen Sanat Merkezine saldıran ve terör polislerince dün Sancaktepe’de yakalanan Mehmet Ali A., tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı yakalama kararı
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Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı yakalama kararı

   Önceki gün Müjdat Gezen Sanat Merkezine saldıran ve terör polislerince dün Sancaktepe’de yakalanan Mehmet Ali A., tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kararın ardından Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Mehmet Ali A., “Bu yaptığım konu tamamen Müjdat Gezen’in Abdülhamid’in torunu hakkında söylediğiyle ilgiliydi. Ben hayatımda alkol almadım. Herhangi bir örgüte de üye değilim” dedi.
  Kadıköy’deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni kundaklayan şüpheli Mehmet Ali Aligül tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemeden serbest bırakıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun’un talimatı doğrultusunda savcılık serbest bırakılma kararına itriaz etti. Savcılığın itirazı üzerine Mehmet Ali Aligül hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
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Müjdat Gezen Sanat Merkezi
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