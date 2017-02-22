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22 Şubat 2017 Çarşamba 17:41

Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı yakalandı

Kadıköy'de bulunan Müjdat Sanat Kültür Merkezi'ni bir bidon benzin dökerek kundaklamaya çalışan zanlı İstanbul polisinin düzenlediği operasyonla yakalandığı öğrenildib-.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı yakalandı
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Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı yakalandı

Türkiye'nin yeni Anayasa oylamasına gitmeye hazırlanıdığı bir sırada İstanbul'da Müjdat Gezen Kültür Merkezi'ni kundaklama girişiminde bulunan provakatör yakalandı.

Son Dakika,Geçtiğimiz günlerde İstanbul Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan kişinin yakalandığı öğrenildi. Kundakçının kimliği ve bağlantıları henüz açıklanmadı. Polis zanlıyı sorgularken, çevrede bulunan tüm güvenlik kamera görüntüleri ile GSM hareketliliğini de takip altına aldı.

ALKOL ALIP KUNDAKLAMIŞ

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan M.A.Aligül polisteki il ifadesinde, “Müjdat Gezen'in Osmanlı Padişahları'ndan Abdülhamit Han'ın torununa hakaret ettiği için buna tepki olarak yaptım, alkollü olduğum için bunun etkisiyle olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundakladığını belirledikleri M.A. Aligül(39)'ü gözaltına aldı. Aligül, TEM ekiplerine verdiği ilk ifadesinde “Müjdat Gezen'in Osmanlı padişahlarından Abdülhamit Han'ın torununa hakaret ettiği için buna tepki olarak yaptım, alkollü olduğum için bunun etkisiyle olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi. Kundakçı Aligül'ün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

KUNDAKÇIYI TERÖRLE MÜCADELE TİMLERİ YAKALADI
İstanbul Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi, 4 gün önce kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklanmak istendi. Elindeki bidondan, kapıya benzin döken ve ateşe veren saldırgan olay yerinden kaçtı. Güvenlik görevlilerinin zamanında müdahalesi sayesinde alevler büyümeden söndürüldü.

Kundaklama girişiminin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada çevredeki güvenlik kamera görüntüleri izlendi. Çalışmalar sonunda şüphelinin Mehmet Ali A. olduğu belirlendi. Mehmet Ali A.(39), TEM ekiplerince Sancaktepe'de gözaltına alındı. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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