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18 Mayıs 2017 Perşembe 02:20

Muradiye'de PKK magarasına baskın, 3 terörist öldürüldü

Van Muradiye ilçesinde Terör örgütü PKK üyesi silahlı 3 kişinin kaldığı mağara, jandarma ve özel harekat polislerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla basılı. Çıkan çatışmada eylem hazırlığındaki 3 terörist öldürüldü.

Muradiye'de PKK magarasına baskın, 3 terörist öldürüldü
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Muradiye'de PKK magarasına baskın, 3 terörist öldürüldü


Van'ın Muradiye İlçesi'nde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda PKK'lı 3 terörist, ölü ele geçirildi.
Muradiye Haberleri
Muradiye İlçesi Babacan Mahallesi kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı bir mağara tespit edilerek bölgeye operasyon düzenlendi. Jandarma ve özel harekat polislerince ortaklaşa düzenlenen operasyonda, güvenlik güçlerinin 'teslim ol' çağrılarına teröristler ateşle karşılık verince, çatışma çıktı. Çatışmada 3 terörist öldürüldü. Teröristlerle birlikte, bir M-16 piyade tüfeği, iki AK-47 piyade tüfeği ve bir roketatar ele geçirildi.
Öldürülen teröristlerin geçen 15 Nisan tarihinde güvenlik korucusu Adnan Vanlı'nın şehit olduğu, Muradiye Ak Parti İlçe Başkanının konvoyuna yönelik saldırıyı düzenlediği ve ilçede eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirtildi.

 
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