Muradiye'de PKK magarasına baskın, 3 terörist öldürüldü

Van'ın Muradiye İlçesi'nde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda PKK'lı 3 terörist, ölü ele geçirildi.Muradiye İlçesi Babacan Mahallesi kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı bir mağara tespit edilerek bölgeye operasyon düzenlendi. Jandarma ve özel harekat polislerince ortaklaşa düzenlenen operasyonda, güvenlik güçlerinin 'teslim ol' çağrılarına teröristler ateşle karşılık verince, çatışma çıktı. Çatışmada 3 terörist öldürüldü. Teröristlerle birlikte, bir M-16 piyade tüfeği, iki AK-47 piyade tüfeği ve bir roketatar ele geçirildi.Öldürülen teröristlerin geçen 15 Nisan tarihinde güvenlik korucusu Adnan Vanlı'nın şehit olduğu, Muradiye Ak Parti İlçe Başkanının konvoyuna yönelik saldırıyı düzenlediği ve ilçede eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirtildi.