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Murat Başoğlu'na kötü haber; Mallarına tedbir istendi

Murat Başoğlu'na kötü haber; Mallarına tedbir istendi

08 Eylül 2017 Cuma 09:58
Murat Başoğlu'na kötü haber; Mallarına tedbir istendi

Murat Başoğlu'na kötü haber; Mallarına tedbir istendi

Abisinin kızı Burcu Başoğlu Kabadayı ile uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan Murat Başoğlu için yargıdan kötü haber. Burcu Başoğlu'nun eşi Selçuk Kabadayı, hem eşine hem de Murat Başoğlu'nun mal varlığına mahkemeden tedbir kararı çıkartıyor. Başoğlu bir süre önce, İzmir ve İstanbul'daki iki mülkünü 20 milyon TL'ye satışa çıkartmıştı.

Murat Başoğlu'nun mülklerini satışa çıkartması üzerine, birlikte görüntülendiğini yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı'nın boşanma davası açan eşi Selçuk Kabadayı, satılmaması için mallara tedbir talebinde bulundu.

Posta'nın haberine göre, Murat Başoğlu 29 Temmuz'da, Bodrum'daki teknesinde ağabeyinin evli kızı Burcu Başoğlu Kabadayı ile görüntülenmişti. Selçuk Kabadayı eşine ve Murat Başoğlu'na 1'er milyon liralık tazminat davası açmıştı.

Bunun üzerine Murat Başoğlu, İzmir ve İstanbul'daki iki mülkünü 20 milyon TL'ye satışa çıkarttı. Bunu haber alan Selçuk Kabadayı satılmaması için mallara tedbir talebinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Murat BaşoğluBurcu Başoğlu
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