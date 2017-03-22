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22 Mart 2017 Çarşamba 14:58

Musluk suyuna boya katıp 'Cinsel gücü artıran ilaç' diye satmışlar

İnternet ve TV üstünden satış yapan dolandırıcıların yöntemleri polis ekiplerini bile hayrete düşürdü...

Musluk suyuna boya katıp 'Cinsel gücü artıran ilaç' diye satmışlar
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Musluk suyuna boya katıp 'Cinsel gücü artıran ilaç' diye satmışlar



Cinsel performans artırıcı diye satılan ürünlerin musluktan doldurulan su olduğu ortaya çıktı. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri internet sitelerinde çeşitli sahte ürünler satan bir şebekeyle ilgili ihbar üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda 2'si Türkmenistan uyruklu toplam 4 kişiyi belirleyerek takibe aldı. Şüphelilerin Yakuplu Mahallesi'nde ofis olarak kullandığı adresi belirleyen polis ekipleri sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda 5 kamyon dolusu sahte pırlanta yüzük, kolilerce sahte cinsel içerikli ilaçlar, ünlü markalara ait saatlerin taklitleri, orijinallerinin aynısı oyuncak cep telefonları, çok sayıda fatura, sahte milli piyango biletleri ile kazı kazan kartları ele geçirildi. Operasyon kapsamında polis ekiplerinin tespit ettiği Türkmenistan uyruklu Raykom K., Ezir T., Özcan K. ve Yılmaz O. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

MUSLUK SUYU SATIYORLARDI

Polis ekipleri yaptığı incelemede şüphelilerin musluk suyunu şırıngalarla şişelere doldurduktan sonra içine gıda boyası koyarak cinsel uyarıcı ve cinsel güç arttırıcı ürün olarak sattıklarını belirledi.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin internet üzerinden aldıkları siparişleri haftalık olarak hazırlayıp yakalanmamak için Tekirdağ'a götürdükleri oradan kargoya verdiklerini, iade olarak gelen ürünleri de kargo firmasından teslim aldıklarını tespit etti.

YANINDA HEDİYE YOLLARAK KANDIRMAYA DEVAM ETTİLER

Polis ekipleri, 2'si Türkmenistan uyruklu 4 şüphelilerin sattıkları ürünlerin alıcı tarafından beğenilmemesi, iade etmesi ve şikayet edilme gibi durumları da göz önüne alarak çağrı merkezi kurduklarını belirledi. Şüphelilerin çağrı merkezi üzerinden kendilerini arayan kişilerin ürünlerin öncelikle değişimlerini yapmaya ve çeşitli hediyeler yollayarak ikna ettikleri iddia edildi.
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Anahtar Kelimeler
Cinsel Performans Artırıcı
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