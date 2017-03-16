Müzeyyen Telli'nin katili Adana'da yakalandı

UYUŞTURUCU ZULASINA GÖRDÜ, KATLEDİLDİ

TORBACILARI GÖRDÜ KARŞI ÇIKTI...

TAM BİR SUÇ MAKİNESİ

OTOGARA OPERASYON

İstanbul Bahçelievler'de bir apartmanın kömürlüğünü uyuşturucu zulası haline getiren çete tarafından öldürülen Müzeyyen Telli adlı genç kızın katili yakalandı. Polis'te çok sayıda suç kaydı bulunan ve her seferinde yaşı küçük olduğu gerekçesiyle az cezalarla kurtulan Ümit Y, Adana'dan Batman'a kaçarken ele geçirildi.Bahçelievler’de bir binanın kömürlüğünde uyuşturucu zulaları ortaya çıkınca çetenin 6 elamanı ile birlikte apartmanı basan katil zanlısı Ümit Y., cinayetin ardından kayıplara karışmıştı. 24 yaşındaki Müzeyyen Telli’yi öldüren zehir tacirlerine yönelik operasyonlar, İstanbul, Adana, Batman hattında 3 gün boyunca aralıksız sürdür.20 yaşındaki suç makinesi Ümit Y., kaçtığı Adana’da yakayı ele verdi. Geçtiğimiz pazar günü Zafer Mahallesi’nde meydana gelen olayda, ailesiyle birlikte oturduğu binanın bodrum katına kömür almak için inen Aysel Telli, burada torbacı olarak bilinen uyuşturucu satıcısını gördü.Telli’nin dışarı çıkarmak istediği torbacıya bağırması üzerine yeğenleri Müzeyyen ve Rıfat Telli de olaya müdahil oldu. Binadan çıkarılan torbacı, bir süre sonra 6 arkadaşıyla birlikte geri döndü.Gruptan biri, elindeki silahla Telli Ailesi’ne ateş etti. Vücuduna 2 kurşun isabet eden 24 yaşındaki Müzeyyen Telli hayatını kaybetti. Suriye uyruklu Muhammed Yusuf ise ağır yaralandı.Olayın ardından soruşturma başlatan polis, 9 kişiyi gözaltına aldı. Çetenin, yaşları 18’in altında 3 üyesi tutuklandı. Ancak silahı kullandığı iddia edilen torbacının yakalananlar arasında olmadığı anlaşıldı. Soruşturmayı derinleştiren polis, şehir dışına kaçan zanlının kimliğini belirledi. Katil zanlısı 20 yaşındaki Ümit Y., polis için hiç de yabancı değildi.Çocuk yaşlardan itibaren sık sık belaya bulaşan zanlı, poliste çok kalın bir dosya sahibiydi. Batman doğumlu olan ve ilk suçunu 15 yaşında işleyen Ümit Y.’nin yolu sık sık karakola düştü. Önce hırsızlık, ardından da ‘uyuşturucu satmak ve kullanmak’ ve ‘gasp’ gibi suçlardan hakkında birçok kez işlem yapıldı. Ancak o tarihlerde 18 yaşının altında olduğu için her seferinde küçük cezalar alarak kurtuldu.3 gündür peşinde olduğu Ümit Y.’nin Batman’dan otobüsle Adana’ya gittiği istihbaratını edinen İstanbul polisi, harekete geçti. Adana polisine bilgi verildi.Adana Otogarı’nın girişinde ve çıkışında önlem alan ekipler, katil torbacıyı taşıyan otobüs perona girdiği anda operasyon için düğmeye bastı.Gözaltına alınıp Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen Ümit Y., işlemler ve Adli Tıp’taki sağlık kontrolünden sonra Adana Havalimanı’nda İstanbul’dan gelen ekibe teslim edildi.