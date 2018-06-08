Müzik öğretmeni Adem Kaptan okulun son günü intihar etti
Sivas'ta Cumhuriyet Anadolu Lisesinde müzik öğretmenliği yapan 44 yaşındaki Adem Kaptan öğrencilerine karnelerini verdikten sonra kaldığı pansiyonda kendisini asarak yaşamına son verdi.
İHA'nın haberine göre, pansiyonda çalışan temizlik işçisi tarafından su borusuna asılı bulunan müzik öğretmeni için 112 Sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde öğretmenin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından öğretmenin cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.