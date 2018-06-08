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Müzik öğretmeni Adem Kaptan okulun son günü intihar etti

Sivas'ta Cumhuriyet Anadolu Lisesinde müzik öğretmenliği yapan 44 yaşındaki Adem Kaptan öğrencilerine karnelerini verdikten sonra kaldığı pansiyonda kendisini asarak yaşamına son verdi.

Müzik öğretmeni Adem Kaptan okulun son günü intihar etti

Sivas'ta Cumhuriyet Anadolu Lisesinde müzik öğretmenliği yapan 44 yaşındaki Adem Kaptan öğrencilerine karnelerini verdikten sonra kaldığı pansiyonda kendisini asarak yaşamına son verdi.

08 Haziran 2018 Cuma 22:38
Müzik öğretmeni Adem Kaptan okulun son günü intihar etti

Müzik öğretmeni Adem Kaptan okulun son günü intihar etti


Sivas'ta Cumhuriyet Anadolu Lisesinde müzik öğretmenliği yapan 44 yaşındaki Adem Kaptan öğrencilerine karnelerini verdikten sonra kaldığı pansiyonda kendisini asarak yaşamına son verdi.

Sivas'ta Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Adem Kaptan'ın intiharıyla sarsıldı. Olay, saat 16.00 sıralarında Ferhatbostan Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Anadolu Lisesinin pansiyonunda meydana geldi. Müzik öğretmeni Adem Kaptan bugün öğrencilerine karne dağıttıktan sonra kaldığı öğretmenlik yaptığı lisenin pansiyonuna geldi. Ailevi sorunlar yaşadığı ve bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen müzik öğretmeni pansiyonda iple kendisini su borusuna astı.

İHA'nın haberine göre, pansiyonda çalışan temizlik işçisi tarafından su borusuna asılı bulunan müzik öğretmeni için 112 Sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde öğretmenin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından öğretmenin cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.
 

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