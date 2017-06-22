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22 Haziran 2017 Perşembe 16:51

Namık Kemal Üniversitesi Rektörü'ne FETÖ gözaltası

NKÜRektörü Prof. Dr. Osman Şimşek ve aralarında bazı dekanların da bulunduğu bazı kişiler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Namık Kemal Üniversitesi Rektörü'ne FETÖ gözaltası
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Namık Kemal Üniversitesi Rektörü'ne FETÖ gözaltası

Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek ve aralarında bazı dekanların da bulunduğu bazı kişiler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında çıkarılan yakalama kararıyla birlikte, polis ekipleri Rektör Şimşek ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ensar Nişancı'nın da aralarında bulunduğu bazı şüphelileri gözaltına aldı.
Gözaltına alınanların bazıları, Tekirdağ Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. 
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