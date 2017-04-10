﻿
GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Nisan 2017 Pazartesi 03:33

Nasıl yanacağını merak etmiş; Kandil yağıyla kendini ateşe verdi

Adana'da ünivertiseli bir gencin deneyi az daha canına mal oluyordu. Nasıl yanacağını merak eden Mehmet Ali Demir adlı genç, 3 şişe kandil yağını üzerine dökerek kendini ateşe verdi.

Nasıl yanacağını merak etmiş; Kandil yağıyla kendini ateşe verdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Nasıl yanacağını merak etmiş; Kandil yağıyla kendini ateşe verdi

Nasıl yanacağını merak eden üniversiteli Mehmet Ali Demir, üç şişe Kandil Yağı'nı üzerine dökerek kendini ateşe verdi. Kendini yakma deneyi sırasında alev topuna dönen genç ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.


Adana'da üzerine kandil yağı döküp, ateşe veren 19 yaşındaki üniversitesi öğrencesi Mehmet Ali Demir, ağır yaralandı. Demir'in polislere, "Nasıl yanacağımı merak ettiğim için kendimi yaktım" dediği iddia edildi.

Olay, gece yarısı merkez Sarıçam İlçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2'inci sınıf öğrencisi Mehmet Ali Demir, iddiaya kaldığı özel yurdun yakınındaki boş bir arazide üzerine 3 şişe kandil yağı döküp, kendini ateşe verdi.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ KOŞMAYA BAŞLADI

Bir anda alev topuna dönen Demir, acı içinde koşmaya başladı. Çevredekiler alevler içinde koşan gencin üzerine bidonlarla su dökerek söndürdü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan Demir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"NASIL YANACAĞIMI MERAK ETTİM"

Mahalleleli tarafından içine kapanık, uysal ve hayvansever biri olarak bilindiği belirtilen Demir'in, ambulansa taşınırken polislere "Nasıl yanacağımı merak ettiğim için kendimi yaktım" dediği öne sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Kandil Yağı
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marmaris'de lüks yatlar alev alev yandı Marmaris'de lüks yatlar alev alev yandı
Cevizlibağ'da kaza; Gülay Kahya can verdi Cevizlibağ'da kaza; Gülay Kahya can verdi
İstanbul'un göbeğinde vatandaşlar silahla tehdit edildi İstanbul'un göbeğinde vatandaşlar silahla...
Sinir krizi geçiren genç kız, kollarını kesti Sinir krizi geçiren genç kız, kollarını kesti
Bafralı Uzman Onbaşı Mehmet Karatut'tan acı haber Bafralı Uzman Onbaşı Mehmet Karatut'tan acı...
Gülşehir'de MHP'li Başkan'a silahlı saldırı Gülşehir'de MHP'li Başkan'a silahlı...
Yukarı Çık

Marmaris'de lüks yatlar alev alev yandı
Marmaris Yat Limanı içerisinde yer alan milyon dolarlık yatlar sabaha karşı çıkan yangında kullanılamaz...

Haberi Oku