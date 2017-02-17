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17 Şubat 2017 Cuma 09:04

Nehire düşen genç kadını son anda kurtardı

Adana'da bir genç, köprüden nehri seyrederken dengesini kaybedip suya düşen kadını kayıkla kurtardı. Genç, sağlık ekipleri gelinceye kadar kadının elini bırakmayıp ısıtmaya çalıştı.

Nehire düşen genç kadını son anda kurtardı
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Nehire düşen genç kadını son anda kurtardı

Seyhan Nehri üzerindeki taş köprü üzerinde manzara seyrederken dengesini kaybedip düşen kadını kurtaran adam "Elimi hiç bırakmadı, soğuktan elim dondu, kimbilir o ne halde" dedi..

ELİNİ HİÇ BIRAKMADI


Edinilen bilgiye göre, Fatma Özgün (48) isimli kadın sabah saatlerinde tarihi Taşköprü'den geçerken bir süre Seyhan Nehri'ni seyretmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden kadın birden nehre düştü. Çevredeki vatandaşların bağırması üzerine nehirde balonlara atış yaptıran ve kayıkla nehirde bulunan İsmail Ağdemir, sesin geldiği yöne doğru hareket etti.

MONTUNU KADINA VERDİ

Kısa sürede kadının yanına gelen Ağdemir su içinde çırpınan ve batmak üzere olan kadını kayığa alıp kıyaya getirdi.

Bu sırada yoldan geçen Kadir Ökmen isimli bir vatandaş da beresini, eldivenlerini ve montunu kadına verdi. Vatandaşlar olay yerine ambulans çağırdı. Ağdemir ise kadın çok üşüdüğü için eline eldiven giydirmesine rağmen sağlık ekipleri gelene kadar kadının elini biran olsun bırakmayıp ısıtmaya çalıştı.

Kadir Ökmen ise kadının başının altında bir taş getirip koydu. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını hastaneye götürdü. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kadir Ökmen adlı vatandaş, kadının nehre düştüğünü gördüğünü daha sonra kayıkla gelen gencin çıkardığını kendisinin de kıyafetlerini vererek yardım ettiğini söyledi.

İsmail Ağdemir ise nehirde balonlara atış yaptırdığı sırada bir ses duyduğunu, kayıkla olay yerine gelerek kadını kurtardığını daha öncede 10 kişiyi böyle kurtardığını insanlık görevini yaptığını ifade etti.
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