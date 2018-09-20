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Neslişah Adana'da ortaya çıktı

Almanya'nın Münih kentinde yaşayan Neslişah Tuna, 19 gün önce ortadan kayboldu. Ailenin yaptığı araştırmalar sonrasında Neslişah'ın İzmir'e geldiği öğrenildi.

Neslişah Adana'da ortaya çıktı

Almanya'nın Münih kentinde yaşayan Neslişah Tuna, 19 gün önce ortadan kayboldu. Ailenin yaptığı araştırmalar sonrasında Neslişah'ın İzmir'e geldiği öğrenildi.

20 Eylül 2018 Perşembe 07:04
Neslişah Adana'da ortaya çıktı


Neslişah Adana'da ortaya çıktı


Almanya'nın Münih kentinden İzmir'e gelen ve iddialara göre uygunsuz fotoğraflarının sosyal medyada yayılması tehdidi sonrasında ortadan kaybolan 19 yaşındaki Neslişah Tuna, Adana'da bulundu. Sağlık durumu iyi olan Neslişah'ın, polislere tehdit edilmediğini söylediği öğrenildi

Ayrıca genç kızın, uygunsuz fotoğraflarının erkek arkadaşı tarafından sosyal medyada yayılması tehdidi sonrasında kayıplara karıştığı ve gece kulüplerinde çalıştığı ileri sürüldü.

Türkiye'de gelen ailenin başvurusu üzerine İzmir polisi de araştırma yaptı. Polisin araştırmasında Neslişah'ın İzmir'e geldiği sonrasında ise Adana'ya gittiği saptandı. İddia edildiği gibi de gece kulüplerince çalışmadığı belirlendi.

İzmir polisinin farklı illerde de sürdürdüğü çalışmalar sonrasında Neslişah Tuna, bugün Adana'da bulundu. Neslişah'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve polislere tehdit edilmediğini söylediği öğrenildi.

Ayrıca yaşı büyük olan Neslişah'ın yasalar gereği izin vermesi durumunda hangi ilde bulunduğu ve ailesiyle görüştürüleceği öğrenildi.

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