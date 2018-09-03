Niğde'de esrarengiz olay: Savcının katili yakalandı

Niğde eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur'un çöplükte bulunan cesedinin ardından polis A.A. adlı zanlıyı yakalarak sorgusuna başladı. Eski savcı Serhat Yağmur iki yıl önce görevinden istifa etmişti.

Niğde'de iki yıl önce görevinden istifa eden eski cumhuriyet savcısı, çöplükte kafasından silahla vurulmuş halde bulundu. Olayın zanlısı olarak 42 yaşındaki A.A. gözaltına alındı...



Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Sazlıca Kasabası yakınlarında bulunan çöplükte, eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur kafasından silahla vurularak öldürüldü.

Niğde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmalar neticesinde olayın zanlısı olarak 42 yaşındaki A.A. gözaltına alındı.

Yetkililer, olayla ilgili başlatılan işlemin sürdürüldüğünü belirtirken, eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur'un iki yıl önce görevinden istifa ettiği öğrenildi.