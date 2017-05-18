Niğdeli öğretmenler, Konya'da ölümden döndü; 11 yaralı var

Öğretmenler ölümden döndü, Harfiyat yüklü TIR, minibüsü biçti, 11 yaralı var



Minibüste sıkışan bir yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı.

Konya'da hafriyat yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip içerisinde bir dernekte görevli öğretmenlerin bulunduğu minibüsle çarpıştı. Kazada 10'u öğretmen 11 kişi yaralandı.Kaza, saat 18.00 sıralarında Konya-Ereğli Karayolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre hafriyat yüklü 42 ABK 46 plakalı Hasan Ali Avcı idaresindeki TIR, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti.Bu sırada gezi için Konya'ya gelen'nde görevli 10 öğretmenin içinde bulunduğuyönetimindeki 51 EU 742 plakalı minibüsle çarpıştı.Çarpışmanın şiddetiyle minibüste bulunan 10'u öğretmen 11 kişi yaralandı. Minibüsün ön koltuğunda sıkışan bir yaralı itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak ambulansa alındı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.