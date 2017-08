Nijeryalı çete 100 milyon dolarlık vurgun yapmış

Türkiye'yi üs olarak kullanan Nijeryalı dolandırıcılık çetesinin, şirketlerin mail hesaplarına sızarak en az 100 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi.

İstanbul polisi, uluslararası şirketleri dolandırdıkları belirlenen çetenin 13 üyesini yakaladı. ‘Aradaki Adam’ denen yöntemi kullanan çete, şirketlerin iletişim ağına sızarak ödemeleri kendi hesaplarına yönlendiriyordu.

YÖNTEMİN ANAVATANI NİJERYA

Aralarında para transferi ilişkisi olan uluslararası ithalat ihracat şirketlerini hedef alan ‘Aradaki adam’ ilk kez Nijeryalı çeteler tarafından kullanılan bir dolandırıcılık yöntemi olarak biliniyor. Yurtdışındaki bir şirkete ürün satmak isteyen veya yurtdışındaki bir şirketten ürün almak isteyen şirketler çoğunlukla e-posta üzerinden yazışma yapıyor. Bunu bilen siber çete üyeleri şirketlerin mail sunucularına siber saldırı düzenliyor. İki şirket arasında yapılan tüm yazışmalar siber çete üyeleri tarafından gizlice takip ediliyor. Son aşamada dolandırıcılar, e-posta’nın alıcı şirkete ulaşmasını engelleyerek, kendilerine ait banka bilgilerinin bulunduğu adresle fatura oluşturarak alıcı şirkete gönderiyor. Şirket, mal aldığı şirketin maili olduğunu düşünerek parayı siber çete üyelerinin hesabına yatırıyor. Türkiye’de bu şekilde dolandırılan birçok şirketin güvenlik amacıyla faks kullanmaya başladığı öğrenildi.

ARADAKİ ADAM YÖNTEMİ

İstanbul’da ithalat ve ihracat şirketlerinden ‘Man In The Middle’ (Aradaki Adam) yöntemiyle milyonlarca dolarlık vurgun yapan ve çoğunluğu Nijeryalılardan oluşan siber çete çökertildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda ithalat ve ihracat şirketinin siber saldırı düzenlendiği şikâyeti üzerine harekete geçti. Şikâyetlerle ilgili soruşturma başlatılırken, şirketlerin bilişim sistemlerine ait tüm log kayıtlarında inceleme yapıldı. Şirketlerin mail sunucularına veya web sitelerine tanımlı kontrol paneli (cpanel) bölümüne siber saldırı düzenlendiği ve şirketler arasında para transferi yapılacağı sırada paranın başka bir hesaba yönlendirildiği belirlendi.

YÜZLERCE ŞİRKET

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre siber polis, şirketlerin para transferini kendi hesaplarına yönlendiren çete üyelerinin kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı. Para transferlerini araştıran polis, çocuğunluğu Nijerya uyruklu bir çeteyi tespit etti. Siber çete üyelerinin ‘Man In The Middle’ (Aradaki Adam) yöntemiyle yüzlerce şirketin alacağı paraları kendi hesaplarına yönlendirdikleri ve en az 100 milyon TL ’lik vurgun yaptıkları belirlendi. Siber Suçlarla Mücadele şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt, Büyükçekmece, Şişli, Balıkesir ve Gönen’de eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda Nurhan S., Stanley B., Nzei İkechukwu V., Kelvin O., Josep Ejiro U., Christopher C., Sthembiso Goodenough M., Sanı Y., Önder M., Ramazan K., Filiz S., Ebere N. ve Chikwade Peter A. gözaltına alındı. Türkiye ve Nijerya uyruklu 13 kişi savcılık sorgularının ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı.

Çete üyelerinin adreslerinde yapılan aramalarda, 117 bin 200 dolar, 2 bin 860 sterlin ve 18 bin 195 Euro’ya el konuldu. Şüphelilerin hesaplarında bulunan 140 bin dolara da mahkeme kararıyla tedbir konuldu.

LÜKS YAŞAMIN FOTOLARI CEP TELEFONUNDA

Çoğunluğu Nijerya uyruklu olan siber çete üyelerinin cep telefonları ve sosyal medya hesaplarında yapılan incelemelerde, ithalat ve ihracat şirketlerinden çarptıkları milyonlarca dolar para ile hatıra fotoğrafları çektirdikleri görüldü. Çete üyelerinin “aradaki adam” yöntemiyle yaptıkları vurgun paralarıyla lüks hayat sürdükleri belirlendi.