Nikahsız yaşadığı adamın, eski karısının sevgilisi...

NİKAHSIZ EŞİNİN ESKİ KARISI SEVGİLİSİNİ YOLLAMIŞ...

"ŞOKA GİRDİĞİM İÇİN DOĞRU BİLGİ VEREMEDİM"

Daha bu tanımlama uzar gider. Geçtiğimiz günlerde bir araç içerisinde dövülerek yol kenarına atılankendisine saldıranların 'Nikahsız yaşadığı adamın, eski karısının sevgilisi ve arkadaşı olduğunu' iddia etti. İkili ilişkileri karmakarışık hale getirinler, zor durumda kalınca tanımlamada da zorluklar çekiyor. Sevgilim, eşim, kocam gibi kavramlar kullanılamaz hale gelirken, eski eşlerin sevgilileri bile bu tür olaylarda hiç bir kıskançlık olmadan rol alabiliyor. Adana'da akıllara durgunluk veren ilişkinin içinde ölümden dönen Sabiha G.'nin başına gelenler de işte bu cinsten bir olay...Kendisine saldıranların nikahsız eşi Ahmet Ş.'nin eski eşinin sevgilisinin akrabaları olduğunu ileri sürenfuhuş için araca bindiği iddialarını da kabul etmediAdana'da sabaha karşı saat 03.00'da durakta beklerken tanımadığı 2 kişi tarafından dövüldüğünü öne süren ve şikayetçi olmayan 31 yaşındaki Sabiha G., nikahsız birlikte olduğu Ahmet Ş.'nin eski eşi Eda K.'yi suçladı. Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen 4 aylık hamile Sabiha G., ".'nin eski eşi intikam için beni dövdürdü" dedi.Gaziantep'te oturan Sahiba G., 9 Mart'ta devriye gezen polis ekipleri tarafından Bahçeşehir Mahallesi'nde yarı baygın halde ve dövülmüş halde bulundu. Karakola götürülen yaralı kadın polise verdiği ilk ifadede, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın arkadaşımı ziyarete gelmiştim. Akşam birlikte gezdik daha sonra o evine gitti. Ben de Gaziantep'e dönebilmek için durakta otobüs bekliyordum. Tanımadığım 2 kişi gelip saldırdı, para ve cep telefonumu gasp etti" diye bilgi verdi.Denizli Polis Merkezi Amirliği'ne çağrılan ambulansla Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Sabiha G., gasp iddiasını araştıran polislere ise, "Paramı da cep telefonumu da almadılar. Adamları tanımıyorum, ben evime gitmek için durakta bekliyordum" diyerek şikayetçi olmadı.Hastanede 4 gün tedavi gören Sabiha G. taburcu oldu. Bir yakının evinde başından geçenleri anlatan Sabiha G., nikahsız eşi Ahmet Ş.'nin eski eşi Eda K.'yi suçladı. Kendisine saldıranların Eda K.'nin sevgilisinin akrabaları olduğunu ileri süren Sabiha G., fuhuş için araca bindiği iddialarını da kabul etmedi. Sabiha G., şöyle dedi:"O gün yaşadığım olayın şoku ile doğru bilgi verememiştim. Korktuğum için şikayetçi olmadım. Ama sonra hastaneden taburcu olunca savcılığa gidip her şeyi anlattım. Durakta beklerken yanımda duran araçtan inen 2 kişi, beni dövmeye başladı. Karanlıkta yüzlerini göremedim. Beni dövüp araçtan atarken, 'Eda'nın selamı var' dediler. Eda, benim nikahsız eşimin ilk karısı. 16 ay önce boşandılar. Nikahsız eşim Ahmet Ş.'nin elinde bazı belge ve görüntüler var. Saklamam için bana vermişti. Eda o belgeleri benden alabilmek için beni dövdürttü. Polisteki ifademde 'kimseden şikayetçi olmadığımı söylemiştim, ama sonradan Cumhuriyet Savcılığı'na ifade verip, olayı anlattım. Eda K.'dan da şikayetçi oldum."