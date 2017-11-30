Nuri Bilge Ceylan'a Diyarbakır'da kapkaç şoku



Diyarbakır'a gelen ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 10 bin dolar değerindeki fotoğraf makinesi çalındı. Kapkaç mağduru Ceylan'ın fotoğraf makinasını çalan hırsız daha sonra yakalandı.

Türkiye'nin çektiği filmlerle uluslararası üne sahip olan yönetmeni Nuri Bilge Ceylan'ın, Diyarbakır'da gezerken 10 bin dolar değerindeki fotoğraf makinesi, kapkaç yöntemiyle çalındı. Aynı gün polisi görünce fotoğraf makinesini atıp kaçan kapkaççı, bugün yakalanarak gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göreOlay, dün saat 15.00 sıralarında merkez Sur ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Ziya Gökalp Sokak'ta meydana geldi. Yaya olarak gezintiye çıkan yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın elindeki 10 bin dolar değerindeki fotoğraf makinesi, arkasından yaklaşan kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Ceylan'ın ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurup, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden, şüphelinin uyuşturucu madde bulundurmak ve kapkaç suçlarından kaydı bulunan 16 yaşındaki Ş.Ç olduğu tespit edildi.



POLİSİ GÖRÜCE MAKİNEYİ ATIP KAÇTI

Polisin her yerde aradığı S.Ç., dün saat 22.00 sıralarında İskender Paşa Mahallesi Telgrafhane Sokak'ta fark edildi. Karşısında polisi gören Ş.Ç., elindeki Ceylan'dan çaldığı fotoğraf makinesinin bulunduğu poşeti atarak kaçtı. Polisin peşine düştüğü S.Ç. izini kaybettirirken, fotoğraf makinesi yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a teslim edildi.

Ekipler, bugün S.Ç.'yi yapılan çalışmayla yakaladı. Çocuk Şubesi'ne teslim edilen S.Ç.'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

MAKİNE BULUNUNCA ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Fotoğraf makinesinde bir haftalık emeğinin bulunduğunu dile getiren Ş.ç., olayın ardından şikayetçi olurken, fotoğraf makinesinin bulunması ve fotoğrafların silinmemiş olması nedeniyle şikayetinden vazgeçti.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDi

Ceylan, makinesi bulan polislere teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Gözaltına alınan Ş.Ç.'nin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.



