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27 Ocak 2017 Cuma 13:23

O Hakim Yalova'da yakanlandı. 

Şike ve Oda Tv davalarının hakimi firari Mehmet Ekinci Yalova’da yakalandı.

O Hakim Yalova'da yakanlandı. 
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O Hakim Yalova'da yakanlandı. 
Şike ve Oda Tv davalarının görüldüğü 16. Ağır ceza Mahkemesi'nin eski başkanı hakim firari Mehmet Ekinci Yalova’da yakalandı.Mehmet Ekinci hakkında FETÖ  üyeliğinden yakalama kararı bulunuyordu.
  Şike davasına 2011 yılının Aralık ayında 36 yaşındayken atanan Mehmet Ekinci,Şike ve Oda Tv soruşturması sırasında nöbetçi hakimken tutuklamaların çoğunu yapmasıyla adını duyurmuştu.
 FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ‘Futbolda şike’ ve ‘Odatv’ davalarının eski hakimi Mehmet Ekinci, gözaltına alındıktan sonra Yalova Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Mehmet Ekinci eşinin yakınlarına ait gizlendiği evde yakalandı. Ekinci bir anda karşısında polisleri görünce, “Ben hakimim avukatımı istiyorum” dedi. Gözaltına alınan Ekinci’nin evde bulunan bilgisayarına el konuldu. Arkadaşları ile yakınlarının üzerine kayıtlı olan telefonlar ile konuştuğu tespit edilen Ekinci’nin ifadesinden sonra kendisine yardım ve yataklık ettiği öne sürülen bazı kişilerin de gözaltına alınabileceği belirtildi.

 
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Mehmet EkinciOda TvŞİke
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