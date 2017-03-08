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08 Mart 2017 Çarşamba 00:13

Öfkeli damat, kayınpederinin evine molotof attı

Uşak'ta bir süre önce eşiyle ayrı yaşamaya başlayan genç, kayınpederiyle yaşadığı tartışmanın ardından hazırladığı molotof kokteylini kayınpederinin evine attı. Zanlı polis tarafından aranıyor..

Öfkeli damat, kayınpederinin evine molotof attı
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Öfkeli damat, kayınpederinin evine molotof attı

Eşinden ayrılmasının ardından kayınpederi ile tartışan damat, herkesin içeride olduğu bir sırada eve molotof atarak kaçtı. Uşak'ta bir süre önce eşiyle ayrı yaşamaya başlayan genç, kayınpederiyle yaşadığı tartışmanın ardından hazırladığı molotof kokteylini kayınpederinin evine attı. Zanlı polis tarafından aranıyor..

Uşak'ta eşinden ayrı yaşayan genç, tartıştıkları kayınpederinin evine herkes içerideyken molotof kokteyli atarak kayıplara karıştı.

Olay, Uşak merkezde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Y. isimli genç, eşi Z.Y'nin evi terk etmesinin üzerine kayınpederi Y.S'nin oturduğu sokağa gelerek Y.S. ile tartışma başladı.

Tartışmadan sonra sokaktan uzaklaşan F.Y., bir süre sonra hazırladığı molotof kokteyli ile birlikte kayınpederinin evinin önüne gelerek yanıcı madde dolu şişeyi pencereye fırlattı.

Camın kırılmasıyla birlikte ev yanmaya başladı. Evin içinde bulunan kişiler son anda kendilerini dışarıya atarken, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Öfkeli damat F.Y. ise olaydan sonra kayıplara karıştı. Polis F.Y.'nin yakalanması geniş çaplı operasyon başlattı. Firari damat F.Y.'nin çok sayıda suç ve sabıka kaydının olduğu öğrenildi.

Molotoflu saldırıya uğrayan kayınpederin evi ise çıkan yangından dolayı kullanılamaz hale geldi.
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