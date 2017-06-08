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08 Haziran 2017 Perşembe 02:20

Öğretmen ve öğretmenler zehirlendi: 25 kişi hastanelik oldu...

Antalya'da özel bir okulda gıda zehirlenmesi şüphesi ile 25 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 15 öğrenci ile 10 öğretmenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öğretmen ve öğretmenler zehirlendi: 25 kişi hastanelik oldu...
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Öğretmen ve öğretmenler zehirlendi: 25 kişi hastanelik oldu...




Antalya'nın Manavgat ilçesindeki özel bir okulda görev yapan 10 öğretmen ile eğitim gören 15 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Edinilen bilgilere göre Manavgat´ta saat 18.00 sıralarında özel bir okulda görev yapan öğretmenler ile öğrencilerde mide ağrısı, kusma ve bulantı şikayetleri görülmeye başlandı. Rahatsızlanan 10 öğretmen kendi imkanlarıyla hastanelere başvururken, 15 öğrenci de aileleri tarafından hastanelere getirildi. Öğrenci ve öğretmenlere serum tedavisi uygulandı, bir öğrenci ise suçiçeği rahatsızlığı nedeniyle tedaviye alındı.

Zehirlenme belirtileri üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile okul yetkililerinin okula yemek hizmeti veren firmadan numune alacağı belirtildi.
 
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