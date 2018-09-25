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Oksijen tüpü patlayınca, füze gibi uçtu

Hatay'da bir iş yerinde patlayan oksijen tüpü uçarak bir fabrikanın çatısına düştü. Olayda bir işçi hafif şekilde yaralandı

Oksijen tüpü patlayınca, füze gibi uçtu

Hatay'da bir iş yerinde patlayan oksijen tüpü uçarak bir fabrikanın çatısına düştü. Olayda bir işçi hafif şekilde yaralandı

25 Eylül 2018 Salı 16:28
Oksijen tüpü patlayınca, füze gibi uçtu

Oksijen tüpü patlayınca, füze gibi uçtu


Hatay'da bir iş yerinde patlayan oksijen tüpü uçarak bir fabrikanın çatısına düştü. Olayda bir işçi hafif şekilde yaralandı

Hatay’ın Payas ilçesinde bir iş yerinde patlayan oksijen tüpünün görüntüleri, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Payas ilçesinde bir iş yerinin önündeki oksijen tüpü, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Şiddetli bir şekilde patlayan tüp, havaya uçup bir fabrikanın çatısına düştü.

Patlama sonucu havaya uçan tüpün düşmesiyle fabrikada çalışan bir işçi hafif şekilde yaralandı.
 

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