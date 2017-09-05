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Okul bahçesinde servisçiler silaha sarıldı. 3 yaralı var

Öğrenci servisi taşıma kavgası silahlı çatışmaya döndü. Ümraniye Fatih İlkokulu'nda meydana gelen çatışmada 3 kişi yaralandı. Veliler duruma isyan etti.

Okul bahçesinde servisçiler silaha sarıldı. 3 yaralı var

Öğrenci servisi taşıma kavgası silahlı çatışmaya döndü. Ümraniye Fatih İlkokulu'nda meydana gelen çatışmada 3 kişi yaralandı. Veliler duruma isyan etti.

05 Eylül 2017 Salı 12:37
Okul bahçesinde servisçiler silaha sarıldı. 3 yaralı var

Okul bahçesinde servisçiler silaha sarıldı. 3 yaralı var
 

Okulların açılmasına günler kala, öğrenci servisi yapacak araç sahiplerinin kavgaları gündemden eksik olmuyor. Son olarak Ümraniye'de bir ilkokulun bahçesinde silaha sarılan magandalar 3 kişiyi yaraladı. Kayıt için okula gelen veliler korkudan büyük panik yaşarken 'Yetkililere sesleniyoruz, silahlı mafya artıkları magandalar mı taşıyacak çocuklarımızı' diyerek tepki gösterdi.

Ümraniye'de bulunan Ümraniye Fatih İlkokulu bahçesinde öğrenci servisi firmalarının sahipleri arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

ÖĞRENCİ KAYITLARININ YAPILDIĞI SIRADA

Olay,  saat 11.30 sıralarında meydana geldi.  öğrenci servisi firması sahipleri okul bahçesinde öğrenci kaydı aldığı sırasında tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda iki firmadan toplam 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile çevre hastanelere götürülerek tedavi altına alındılar.

BÜYÜK KORKU YAŞANDI

Kayıt için okula gelen veliler ve öğrenciler büyük korku yaşadı. Okul yöneticileri bahçeye döküldü. Bir öğrenci sınavdayken silah seslerini duyduğunu söyledi. Bir başka kişi ise okulda silahlı kavga olduğunu evdeyken silah seslerini duyduğunu dile getirdi.

Olay Yeri İnceleme Ekipleri okul bahçesinde çalışma yaptı. Polis okulun sokağını trafiğe kapatırken, çevrede güvenlik önlemi aldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürerken, okul kaydı için gelen veliler geri çevrildi.

Son Güncelleme: 05.09.2017 12:48
Anahtar Kelimeler:
öğrenci ServisiÜmraniye Fatih İlkokulu
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