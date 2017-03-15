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15 Mart 2017 Çarşamba 00:22

Okul müdürü aracında silahla öldürüldü: Cesedi bulundu

Düzce'de, Rıza Malatyalı Ortaokulu Müdürü 37 yaşındaki Sait Tekin, otomobilinde silahla ensesinden vurularak öldürülmüş bulundu.

Okul müdürü aracında silahla öldürüldü: Cesedi bulundu
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Okul müdürü aracında silahla öldürüldü: Cesedi bulundu

Düzce'de bir ortaokulun müdürü olan Sait Tekin, bir otomobilde silahla öldürülmüş olarak cesedi bulundu. Ağa Mahallesi, 2060'ıncı Sokak'ta park halinde bulunan 06 DYG 67 plakalı otomobilden şüphelenen çevredekiler, polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şoför mahallinde oturan kişinin ensesinden tek kurşunla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Yapılan araştırmada, ölen kişinin Rıza Malatyalı Ortaokulu Müdürü Sait Tekin olduğu saptandı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tekin'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Bir süre önce eşinden boşanan 2 çocuk babası Sait Tekin'in, öğle saatlerinden itibaren kayıp olduğu, ailesinin kendisinden haber almadığı belirtildi.

 
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