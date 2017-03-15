Okul müdürü aracında silahla öldürüldü: Cesedi bulundu

Düzce'de bir ortaokulun müdürü olan, bir otomobilde silahla öldürülmüş olarak cesedi bulundu. Ağa Mahallesi, 2060'ıncı Sokak'ta park halinde bulunanplakalı otomobilden şüphelenen çevredekiler, polise haber verdi.Olay yerine gelen polis ekipleri, şoför mahallinde oturan kişinin ensesinden tek kurşunla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Yapılan araştırmada, ölen kişininolduğu saptandı.Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tekin'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Bir süre önce eşinden boşanan 2 çocuk babası Sait Tekin'in, öğle saatlerinden itibaren kayıp olduğu, ailesinin kendisinden haber almadığı belirtildi.