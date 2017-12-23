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Okul önünden 9 yaşındakı kız çocuğunu kaçırdı

Kırşehir'de bir okul önünde bekleyerek 9 yaşında bir kızı zorla aracına bindirmek isteyen şüpheli polisin ısrarlı takibi sonucu yakalandı.

Okul önünden 9 yaşındakı kız çocuğunu kaçırdı

Kırşehir'de bir okul önünde bekleyerek 9 yaşında bir kızı zorla aracına bindirmek isteyen şüpheli polisin ısrarlı takibi sonucu yakalandı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 20:47
Okul önünden 9 yaşındakı kız çocuğunu kaçırdı

Okul önünden 9 yaşındakı kız çocuğunu kaçırdı


Okul önünde henüz 9 yaşındaki kız çocuğunu 'Seni gel babana götüreceğim' diyerek kaçırmaya çalışan S.T. adlı zanlı polisin takibi sonucu yakalandı.

Kırşehir'de bulunan Cacabey Ortaokulu önünde bir istihbarat görevlisinin kızını zorla aracına bindirmek isteyen S.T., polis tarafından yapılan çalışma sonrası yakalandı.

Alınan bilgiye göre Medrese Mahallesi'ndeki Cacabey Okulunda akşam çıkış saatinde 9 yaşındaki kız çocuğuna 'Seni babana götüreceğim' diyerek otomobiline bindirmeye çalışan S.T., polisin yaptığı güvenlik kamerası takipleri sonucu operasyonla yakalandı.

Okul önünde kız çocuğunu kandırmaya çalışan S.T.'nin evli ve çocuğu olduğu öğrenilirken polis 8 suç kaydına da ulaştı.

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