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Okulda rehine krizi: Uzman Erbaş, eski nişanlısını rehin aldı 

İstanbul Pendik'de yer alan Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde rehine krizi. Eski nişanlısını rehin alan Uzman erbaşı, polis ekipleri eylemini sona erdirmek için çaba harcıyor.

Okulda rehine krizi: Uzman Erbaş, eski nişanlısını rehin aldı 

İstanbul Pendik'de yer alan Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde rehine krizi. Eski nişanlısını rehin alan Uzman erbaşı, polis ekipleri eylemini sona erdirmek için çaba harcıyor.

10 Eylül 2018 Pazartesi 14:44
Okulda rehine krizi: Uzman Erbaş, eski nişanlısını rehin aldı 

Okulda rehine krizi: Uzman Erbaş, eski nişanlısını rehin aldı 


Eski nişanlısı ile barışma çabalarından sonuç alamayan Uzman Çavuş Uzman, nişanlısının çalıştığı okulu basarak silahla rehin aldı. Polis uzman çavuşu ikna etmeye çalışıyor. Okul tuvaletine nişanlısı ile birlikte kendini kilitleyen uzman erbaşın eylemi halen devam ediyor.

İstanbul Pendik'te bulunan Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne gelen uzman erbaş Umut K., okul çalışanı eski nişanlısını rehin aldı. Şahsı ikna etme çalışmaları devam ediyor...
Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde uzman erbaş olan Umut K. isimli silahlı bir şahıs, okul aile birliğinde görevli olan 22 yaşındaki eski nişanlısını rehin alarak tuvalete kilitledi. Rehine krizinin yaşandığı okulda öğrenci bulunmuyor. 

Olay saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde uzman erbaş olarak görev yapan ve birliğinden kaçtığı iddia edilen Umut K., aralarında kısa bir süredir sorun olduğu öne sürülen, isminin Hümeyda olduğu belirtilen eski nişanlısını rehin aldı.
Öğrencilerin olmadığı okulda emniyet görevlileri devreye girerken, okulun bahçesinde 2 ambulans bekletiliyor. Müzakere timleri de ikna çalışması için devreye girerken, şahsı ikna etme çalışmaları devam ediyor. Özel Harekat ekipleri de olay yerinde müdahaleye hazırlanıyor. 

Adının Hümeyra olduğu öğrenilen rehinenin okul aile birliğinde 4 aydır görev alan öğrencilerin kayıt işlemleriyle ilgili çalıştığı öğrenildi. 

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