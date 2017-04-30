﻿
GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2017 Pazar 20:55

Öldürülen teröristlerin cesetlerini yakalanan PKK'lılar topladı

Tunceli'de ağır derbe yiyen PKK'lı teröristlerin cesetleri sarp dağlık alanlarda teker teker toplatılıyor, Öldürülen teröristlerin cesetleri sağ olarak yakalanan diğer PKK'lılara toplatıldı.

Öldürülen teröristlerin cesetlerini yakalanan PKK'lılar topladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Öldürülen teröristlerin cesetlerini yakalanan PKK'lılar topladı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların yoğunlaştığı Tunceli'de öldürülen militanların cesetleri sağ yakalanan arkadaşlarına toplatılıyor.

Tunceliİ'nin Hozat, Çemişgezek ve Ovacık ilçeleri üçgenindeki Aliboğazı Vadisi'nde PKK'ya karşı 27 Nisan'dan bu yana sürdürülen operasyon sabah saatlerinde tamamlandı ve birlikler üslerine döndü.

Operasyonlarda 8 terörist öldürüldü, 2'si yaralı toplam 12 PKK'lı da güvenlik güçlerine teslim oldu.

CESETLER TOPLATILDI

Güvenlik güçlerimiz, burada öldürülen teröristlerin cesetlerini teslim olan diğer teröristlere toplattı ve sarı ceset torbasına koydurdu.


 
Tunceli#039;de PKK#039;lı teröristlerin teslim olma anı
Tunceli'de PKK'lı teröristlerin teslim olma anı
Tunceli#039;de operasyon; 7 terörist öldürüldü
Tunceli'de operasyon; 7 terörist öldürüldü
Türkiye şehitlerini uğurluyor; Şehitler Elazığ#039;da
Türkiye şehitlerini uğurluyor; Şehitler Elazığ'da
Tunceli#039;de helikopter düştü, Malatya iki şehit haberiyle sarsıldı
Tunceli'de helikopter düştü, Malatya iki şehit haberiyle sarsıldı
İzmir#039;e şehit ateşi düştü: İzmirli Pilot Tunceli#039;de şehit oldu
İzmir'e şehit ateşi düştü: İzmirli Pilot Tunceli'de şehit oldu
Bigadiç Tunceli#039;de şehit düşen Ekrem Dereli#039;yi bekliyor
Bigadiç Tunceli'de şehit düşen Ekrem Dereli'yi bekliyor
Kayserili polis memuru Ahmet Cihan Kilci Şehit Düştü
Kayserili polis memuru Ahmet Cihan Kilci Şehit Düştü
Tunceli#039;de düşen helikopterde 12 Şehit verdik.
Tunceli'de düşen helikopterde 12 Şehit verdik.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üniversite sınavına hazırlanan genç kıza 20 bıçak darbesi Üniversite sınavına hazırlanan genç kıza 20...
Sarıyer'de korkunç infaz; Lüks ciple İranlı'ları taradılar Sarıyer'de korkunç infaz; Lüks ciple İranlı'ları...
Adıyaman ve Haftanin'de operasyon; 14 terörist öldürüldü Adıyaman ve Haftanin'de operasyon; 14 terörist...
Alçaklar; Okul servisine bombalı çanta bırakıp kaçmışlar Alçaklar; Okul servisine bombalı çanta bırakıp...
Adil Öksüz'ün yengesi itirafçı oldu Adil Öksüz'ün yengesi itirafçı oldu
Lezbiyen kızlar Arapların elinden zor kurtuldu Lezbiyen kızlar Arapların elinden zor kurtuldu
Yukarı Çık

Üniversite sınavına hazırlanan genç kıza...
Nurhayat Beytekin, henüz 18 yaşında, umutları hayalleri vardı. Üniversite sınavlarına hazırlanmak için...

Haberi Oku