Olivium fareleri yakalandı: AVM'den 12 kadını soymuşlar

CEP TELEFONLARININ TUŞ KİLİTLERİNİ AÇAMAYINCA GÖZALTINA ALINDILAR

YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKTI

12 KADINI AYNI ŞEKİLDE SOYDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan ünlü alışveriş merkezi Olivium'da, daha çok kadınları hedef alan hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı. Zeytinburhu Polisi, yolda durdurdukları bir araç içinde şüphelilerden üzerlerinden çıkan cep telefonlarını açmalarını istedi. Ancak şüpheliler üzerlerinde bulunan 4 cep telefonunda tuş kilitlerini açamadı. Bunun üzerine şüpheliler gözaltına alındıİstanbul'daki AVM'lerde indirimli satış yapılan mağazalarda alışverişe dalan kadınların çantalarından cep telefonu ve cüzdanlarını çaldıkları iddia edilen biri kadın 3 kişi gözaltına alındı. Polisin dikkati sayesinde yakalanan şüphelilerin, kontrol sırasında üzerlerinden çıkan cep telefonlarının tuş kilitlerini açamayınca gözaltına alındıkları öğrenildi.Zeytinburnu'nda 18 Ocak 2017 tarihinde uygulama yapan polis ekipleri bir otomobilin içindeki üç kişiyi takibe aldı. Bir süre izlenen şüpheliler daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kontrol edilmek üzere durduruldu. Otomobilden herhangi bir suç unsuru bulunmazken, polis şüphelilerden üzerlerinden çıkan cep telefonlarını açmalarını istedi. Ancak şüpheliler üzerlerinde bulunan 4 cep telefonunda tuş kilitlerini açamadı. Bunun üzerine şüpheliler gözaltına alındı.Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne getirilen Kadir G.(19), Berkant I.(21) ile Elçin Y.'nin (25) AVM'lerde dolaşarak indirimli satış yapılan mağazalara müşteri olarak girdikleri tespit edildi. Burada iki erkek şüphelinin gözcülük yaptığı, Elçin Y.'nin ise alışverişe dalan kadınların arasına müşteri gibi girdiği belirtildi. Sözde giyim eşyalarına bakar gibi yaparak, kadınların çantalarındaki cüzdan ve cep telefonlarını çalan şüphelinin daha sonra kaçtığı belirtildi.Şüphelilerin bazı olaylarında güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Soruşturma sonucunda şüphelilerin 12 kadının cüzdan ve cep telefonlarını çaldıkları ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Elçin Y. tutuklanırken, Kadir G. ve Berkant I. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.