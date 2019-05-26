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Ölü taklidi yapan defineciyi polis uyandırdı

Tüm uyarılara, ağırlaştırılan cezalara rağmen olmadık yerlerde define bulma umuduyla kaçak kazı yapanların uyguladıkları yöntem güvenlik güçlerini şaşkına çeviriyor..

Ölü taklidi yapan defineciyi polis uyandırdı

Tüm uyarılara, ağırlaştırılan cezalara rağmen olmadık yerlerde define bulma umuduyla kaçak kazı yapanların uyguladıkları yöntem güvenlik güçlerini şaşkına çeviriyor..

26 Mayıs 2019 Pazar 10:46
Ölü taklidi yapan defineciyi polis uyandırdı

Ölü taklidi yapan defineciyi polis uyandırdı


Hazine bulmak, kısa yoldan zengin olmak isteyen kaçak define kazıcılarına yönelik Bursa'da yürütülen operasyonda ilginç görüntüler ortaya çıktı. Gece yarısı Yıldırım Mahallesi'nde sahura kalkan vatandaşların orman içinden duydukları sesleri ihbar etmesi sonucu bölgeye gelen polis ekipleri kazı yapılan alanda ölü taklidi yapan bir vatandaşla karşılaştı. 

Bursa'da kaçak define arayan 5 kişiyi polis ekipleri yaptıkları operasyon sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Avcılardan bir kişi ise ölü taklidi yaparak gizlendiği otların arasında polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, sahur vakti Yıldırım İlçesi Akçağlayan Mahallesinde meydana geldi. Sahura kalkan mahalle sakinleri ormanın içerisinden kazma ve kürek sesleri duyması üzerine 155 Polis İmdat Hattına ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen polis ekipleri film sahnelerini aratmayan operasyon düzenledi.


Ekipler ormanın içerisine doğru sessiz bir şekilde ilerlerken yaklaşık 3 metrelik çukur kazan dört kişiyi kazdıkları kuyunun içerisinde suç üstü yakalayarak etkisiz hale getirdi. Şüphelilerden bir kişi ormanın derinliklerine doğru kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri fenerle çevrede kaçan şahsı yakalamak için arama başlattığı sırada bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü.

Ekipler ormanın içerisine doğru sessiz bir şekilde ilerlerken yaklaşık 3 metrelik çukur kazan dört kişiyi kazdıkları kuyunun içerisinde suç üstü yakalayarak etkisiz hale getirdi. Şüphelilerden bir kişi ormanın derinliklerine doğru kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri fenerle çevrede kaçan şahsı yakalamak için arama başlattığı sırada bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü.


 

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