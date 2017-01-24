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24 Ocak 2017 Salı 09:00

Ölüm tozu taşıyıcısı kadın Türk vatandaşı çıktı

Polis, Hong Kong’dan Türkiye’ye giriş yapan Türk vatandaşı E.S.’nin valizinde 5.5 kilo toz buldu. MDMB adı verilen toz Bonzai gibi sentetik uyuşturucuların etken maddesini oluşturuyor.

Ölüm tozu taşıyıcısı kadın Türk vatandaşı çıktı
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Ölüm tozu taşıyıcısı kadın Türk vatandaşı çıktı

Türk polisi, uluslurarası zehir tacirlerinin sentetik uyuşturucu yapımında kullandığı MDBM adlı maddeyi düzenlediği başarılı bir operasyonla yakaladı.

İstanbul Narkotik Polisi, Atatürk Havalimanı’nda yaptığı kontrollerde Türkiye’de ilk kez rastlanan bir uyuşturucu etken maddesini yakaladı. Uyuşturucuyu Hong Kong’dan getiren 33 yaşındaki E.S. adlı Türk vatandaşı kadın, tozun protein malzemesi olduğunu öne sürdü. Ele geçirilen toz maddenin bir kilosu ile 900 kilo sentetik uyuşturucu imal edilebiliyor.

Şüpheli kişiler üzerinde risk analizi yaparak yurda uyuşturucu madde girmesini önleyen narkotik polisleri, Atatürk Havalimanı’ndaki son çalışmada genç bir kadının hareketlerinden şüphelendi. Yurda giriş yaparken durdurulan Türk vatandaşı E.S.’nin valizinde 5.5 kilo protein tozunu andıran kimyasal madde ele geçirildi. Kriminal laboratuvara gönderilen toz, uyuşturucu hammaddesi çıktı. Protein kutularının içindeki tozun, sentetik uyuşturucularda etken madde olarak kullanılan MDMB olduğu belirlendi. Piyasa değeri 12 milyon lira olan uyuşturucunun Türkiye’de ilk kez yakalandığı öğrenildi. Ele geçirilen toz madde ile yaklaşık 5 bin kilo sentetik uyuşturucu imal edilebileceği belirtiliyor.

ERKEK ARKADAŞI VERDİ

Ürünün protein tozu olduğunu söyleyen E.S. suçlamaları kabul etmedi. Polis, E.S.’ye içi uyuşturucu hammedesi dolu kutuları Hong Kong’da Türk sevgilisinin verdiğini tespit etti. E.S. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

E.S.’nin Habertürk’e konuşan akrabaları, genç kadının anne ve babasının yıllar önce boşandıklarını, maddi durumlarının da iyi olmadığını belirterek şu bilgileri verdi: “E.S. ve ablası M.S. İstanbul’da anneleriyle birlikte yaşıyor. Anneleri H.K. tekstil atölyesinde çalışıyor. Maddi durumları iyi olmamasına rağmen E.S. sık sık seyahat ediyordu. Tatil amaçlı gibi duruyordu. Şaşırdık. Ailece çok saf insanlardı. E.S.’nin bazı kişiler tarafından kandırıldığını düşünüyoruz.”

EN BİLİNENİ ‘BONZAI’

Sentetik kannabinoidler (SK) ya da sentetik esrar türevleri Türkiye’de “Bonzai” adıyla bilinen, beyni etkileyen, bağımlılık yapan maddeler. SK’ler Çin’de ve Hindistan’da laboratuvar ortamlarında toz halinde üretilerek dünyaya dağıtılıyor. Bu maddeler daha sonra çözülerek çeşitli bitki karışımlarının üzerine püskürtülüyor. Elde edilen uyuşturucu kurutulduktan sonra paketlenerek satışa sunuluyor.
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