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22 Nisan 2017 Cumartesi 09:46

Önce yemek sonra dayak; Müşterisini herkesin içinde dövdü

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir esnaf, kutudan parasını çaldığını iddia ettiği genci yakalayarak herkesin gözü önünde dövdü. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Önce yemek sonra dayak; Müşterisini herkesin içinde dövdü
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Önce yemek sonra dayak; Müşterisini herkesin içinde dövdü

Bir lokantanın kutusundan para çaldığı iddia edilen genç, herkesin içinde saldırıya uğradı. Edinilen bilgilere göre, olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesinde yaşandı. Mahallede dönercilik yapan K.Ö. isimli esnaf, yanına gelerek aç olduğunu ve parasının olmadığını söylediği bir genci içeri alarak ekmek arası döner verdi. İddiaya göre, içeride yemek yiyen genç, iş yeri sahibi müşterileriyle ilgilenmek için dışarı çıkınca masanın üstündeki kutunun içerisindeki paraları çaldı. Müşterinin verdiği paranın üstünü vermek için kutuya bakan iş yeri sahibi, paralarının yerinde olmadığını görünce içeride yemek yiyen gençten şüphelendi. Gencin ceplerini arayan K.Ö., paraların cebinde olduğunu gördü.

Parayı aldıktan sonra tokat attı

Yaşanan bağrışmalar nedeniyle dönercinin komşuları iş yerine gelerek durumu anlamaya çalıştı. Parasının çalındığını söyleyen iş yeri sahibi, sinirlerine hakim olamayarak herkesin gözü önünde ismi öğrenilemeyen gence tokat attı. Olay yerindeki vatandaşların da araya girmesiyle iş yeri sahibinin elinde kurtulan genç kaçarak uzaklaştı.

Yemek verdiği gencin paralarını çaldığı için dövdüğünü söyleyen K.Ö., “Geldi, 'ben açım' dedi. Kendisine bir dürüm verdim. Dürümü müşteriye verdikten sonra içeriye gelip baktığımda paramı çıkartıp götürdüğünü anladım. Kendisini çağırdım ama beni dinlemeden kaçtı. Güzel de bir dayak çektim” dedi.
 
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